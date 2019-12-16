Нормандські переговори. Дипломат назвав головне упущення Зеленського



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Костянтин Єлісєєв наголосив, що після легалізації формули Штайнмаєра мирне врегулювання відбуватиметься за рахунок національних інтересів України Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Костянтин Єлісєєв: найбільше упущення Зеленського – це зміна акцентів з безпеки на політику

На Нормандському саміті було зміщено акценти мирного врегулювання ситуації на Донбасі з виконання Росією безпекового блоку на виконання Україною політичного блоку Мінських угод. Про це написав дипломат, радник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у статті «Дипломатичний грудень президента Зеленського: плюси і мінуси» для видання «Лівий берег».

«Найбільшим упущенням, а заразом і всього періоду очікування на саміт нормандської четвірки у Парижі, стала небезпечна зміна акцентів у пошуку мирного врегулювання на Донбасі – з безпеки на політику.

Наповнення заключного комюніке з його порожньою безпековою частиною та конкретними політичними вимогами до України підтвердили побоювання, що Кремлю вдасться переломити логіку переговорів п’яти років і закласти свій алгоритм врегулювання», – повідомив він.

Дипломат наголосив, що після легалізації формули Штайнмаєра мирне врегулювання відбуватиметься за рахунок національних інтересів України.

«Через недалекоглядну формалізацію Києвом формули Штайнмаєра основна увага нині переміститься з виконання Росією безпекових положень Мінських домовленостей на створення Києвом умов для проведення місцевих виборів на Донбасі.

Віднині весь процес мирного врегулювання буде рухатися за рахунок українських інтересів – менше гарантій безпеки та більше політичних умов, безумовне виконання яких Києвом неминуче віддалятиме нас від перспективи повернення контролю над кордоном», – зауважив Єлісєєв.

Окрім цього, він підкреслив, що внесення до Верховної Ради законопроекту про зміни до Конституції в частині децентралізації, одразу після саміту в Парижі є тривожним сигналом.

«Так, як цей законопроект вносився в п’ятницю пізно ввечері, його автори, напевно, не хотіли б привертати до нього надмірної уваги, аби уникнути суспільного розголосу і резонансу», – наголосив дипломат.

Також Єлісєєв зазначив, що в умовах небажання Росії переглядати Мінські домовленості, Зеленський мав би продовжувати ідею п’ятого Президента Порошенка про узгодження всіх спірних питань «Мінську» через відповідну «дорожню карту».

«Можна скільки завгодно наполягати на змінах до Мінських домовленостей, як цього прагне дипломатія Зеленського, але переговорна традиція не передбачає подібних кроків без умов взаємності. Замість того, щоб взяти на своє озброєння напрацювання попередніх років, які загнали Кремль у ситуацію цугцвангу, нова команда стала на тонку кригу, що загрожує обвинуваченням Києва у відході від Мінських домовленостей і непослідовності.

Саме на часі було б реанімувати ідею про підготовку «дорожньої карти» на виконання рішень Берлінського саміту 2016 року. Це дозволило б уникнути розбіжностей у трактуванні окремих положень «Мінська», передусім щодо кордону, та сформувати всеохоплююче бачення процесу відновлення територіальної цілісності України», – написав дипломат.

До слова в МЗС РФ визнали, що на саміті в Парижі «Москва вирішила свої задачі краще інших».

Напередодні представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної «нормандської зустрічі», запланованої на березень 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, як протягом восьми годин він і Путін дивилися один одному в очі на саміті у Парижі.

Зеленський також сказав, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну.