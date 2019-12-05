Нормандська зустріч. Німці здогадуються, що Україна має попередні домовленості з РФ?



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У Німеччині вважають, що занадто великі поступки викличуть хвилю протестів в Україні, що і є метою Росії

Німеччина побоюється, що Україна може піти на великі поступки Росії 9 грудня

У Німеччині незадоволені поведінкою української влади напередодні Нормандського формату, що відбудеться 9 грудня у Парижі. Як повідомили «Главкому» поінформовані джерела у дипломатичних колах, німецькі високопосадовці висловили побоювання, що Україна має попередні домовленості з РФ і хоче формалізувати їх на зустрічі у Франції.

Зазначається, що мова іде про таємні переговори помічника президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака і помічника Путіна Суркова, що відбулися у жовтні-листопаді.

У Німеччині вважають, що українська влада може піти на занадто великі поступки, які викличуть хвилю протестів у самій Україні, що і є метою Росії.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

Нагадаємо, помічник президента України Андрій Єрмак веде бізнес з росіянином, який має зв’язки із російською владною верхівкою.

16 листопада помічник президента України Андрій Єрмак таємно зустрівся у Києві з американським лобістом Брайаном Ланзою. На відео, що оприлюднили ЗМІ, з уривків фраз зрозуміло, що під час зустрічі Єрмак просив про «сприяння» і пропонував американському лобістові «будь-які гроші». Про що конкретно домовлялися помічник президента України з Ланзой точно не відомо. Єрмак позиціонував себе як персону, що приймає рішення в питаннях зовнішньої політики країни.

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