Зеленський у Парижі зняв з Кремля відповідальність за агресію на Донбасі – Єлісєєв



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Дипломат, радник п’ятого Президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв Фото Станіслава Груздєва, Главком

Дипломат наголосив, що під час саміту Зеленський упустив ряд важливих для України питань

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами «нормандського саміту» підтримав тезу Кремля про те, що військові дії проти України ведуть виключно громадяни нашої країни, а Росія начебто просто «має вплив на сепаратистів».

Про це заявив дипломат, радник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у статті «Паризький саміт без ейфорії та емоцій» для видання НВ.

«Зеленський скористався російськими штампами і обмежив відповідальність Кремля за ситуацію на Донбасі лише «впливом Росії на сепаратистів». Не сумніваюся, що росіяни будуть використовувати такі обмовки не лише для розмивання санкційної політики і позицій України у судах, але й подальшого нав’язування тези про «внутрішньоукраїнський» конфлікт чи «громадянську війну» в Україні», – наголосив дипломат.

Єлісєєв зазначив, що недоліком переговорів є відхід від обговорення питання деокупації Криму.

«Непереконливими прозвучали виправдовування про те, що на змістовне обговорення питання Криму не вистачило часу, тоді як для газової теми ні часу, ні інтересу не забракло. Ось і виходить, що схвалена саме в цей день резолюція Генасамблеї ООН про мілітаризацію Росією Криму і частин Чорного і Азовського морів була більше збігом, аніж очікуваним кроком. Чим ще пояснити упущену можливість привернути більше уваги темі Криму на паризькому рівні?» – звернув увагу він.

Також Єлісєєв наголосив, що під час саміту Зеленський упустив ряд важливих питань, які стратегічно необхідні для деокупації територій та компенсації Україні шкоди від Російської агресії.

«Було упущено і можливість нагадати про неприпустимість політики РФ щодо паспортизації громадян на окупованих територіях, рівно як і поставити питання про відновлення свободи судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів. Залишилася не озвученою у Парижі позиція України з питання амністії для бойовиків та не підтверджена рішучість української влади продовжувати використовувати інструменти міжнародних судових інстанцій та арбітражів для притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності», – підкреслив дипломат.

До слова в МЗС РФ визнали, що на саміті в Парижі «Москва вирішила свої задачі краще інших».

Напередодні представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної «нормандської зустрічі», запланованої на березень 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, як протягом восьми годин він і Путін дивилися один одному в очі на саміті у Парижі.

Зеленський також сказав, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну.