Польща може знову ввести жорсткий карантин через Covid-19



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Як повідомляється, уряд розглядає у першу чергу переведення всієї освіти на дистанційне навчання

В уряді хочуть посилити обмеження до того, як люди масово поїдуть на кладовища у День Всіх Святих, 1 листопада

У Польщі влада може повторно запровадити жорсткий карантин у всій країні, якщо кількість нових випадків коронавірусу до п’ятниці не сповільниться. Про це повідомляє польське видання Dziennik.pl.

Як повідомляється, уряд розглядає у першу чергу переведення всієї освіти на дистанційне навчання. Зараз на дистанційному навчанні тільки старша школа. Крім того, дітям до 16 років заборонено перебування на вулиці без супроводу дорослих. Також можлива заборона на усі поїздки з неважливих причин.

Нагадаємо, у всій Польщі з 24 жовтня почали діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, заборонено проводити зібрання понад 5 осіб, а закладам громадського харчування можна готувати їжу тільки на винос і для доставки.

До слова, Польща з 23 жовтня стає «червоною» зоною.