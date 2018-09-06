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    Норвегія допоможе Україні збудувати вітроелектростанцію на Херсонщині

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    Норвегія допоможе Україні збудувати вітроелектростанцію на Херсонщині

    У 2019 році вздовж озера Сиваш, що на кордоні з анексованим Кримом, збудують 67 вітрогенераторів

    Президент України Петро Порошенко підписав договір з норвезькою компанією NBT про залучення інвестицій у будівництво вітроелектростанції у Херсонській області, на кордоні з Кримом.

    Підписання угоди відбулось під час зустрічі Порошенка з міністриркою закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде, 6 вересня.

    За словами Порошенка, у 2019 році вздовж озера Сиваш, що на кордоні з анексованим Кримом, збудують 67 вітрогенераторів. Загальна потужність станції складе 250 мегават.

    «Ми стали свідками започаткування ще одного потужного міжнародного інвестиційного проекту у нашій державі — проекту із спорудження комплексу вітрових електростанцій у Херсонській області. Проект є вражаючим», — повідомив Порошенко.

     

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