Норвегія допоможе Україні збудувати вітроелектростанцію на Херсонщині



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У 2019 році вздовж озера Сиваш, що на кордоні з анексованим Кримом, збудують 67 вітрогенераторів

Президент України Петро Порошенко підписав договір з норвезькою компанією NBT про залучення інвестицій у будівництво вітроелектростанції у Херсонській області, на кордоні з Кримом.

Підписання угоди відбулось під час зустрічі Порошенка з міністриркою закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде, 6 вересня.

За словами Порошенка, у 2019 році вздовж озера Сиваш, що на кордоні з анексованим Кримом, збудують 67 вітрогенераторів. Загальна потужність станції складе 250 мегават.

«Ми стали свідками започаткування ще одного потужного міжнародного інвестиційного проекту у нашій державі — проекту із спорудження комплексу вітрових електростанцій у Херсонській області. Проект є вражаючим», — повідомив Порошенко.