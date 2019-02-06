Норвегія на крок ближче до підняття затонулого фрегата



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Оборонне відомство не уточнило, скільки саме було знищено торпед Фото: Royal Norwegian Navy

Із корабля HNoMS Helge Ingstad забрали і знищили всі торпеди

Міністерство оборони Норвегії повідомило про те, що протягом двох останніх днів була проведена операція по вилученню і знищенню наявних торпед на затонулому фрегаті HNoMS Helge Ingstad.

Про це повідомляє спеціалізований ресурс Naval Today.

При цьому оборонне відомство не уточнило, скільки саме було знищено торпед. Дану інформацію не розповсюджували, щоб не відкривати техніко-тактичні характеристики фрегатів класу Fridtjof Nansen.

Вилучені торпеди могли відремонтувати. Проте їх було знищено для попередження ризику ураження персоналу. До цього в грудні водолази вилучили на затонулому фрегаті протикорабельні ракети NSM.

Як наслідок, на сьогодні корабель Fridtjof Nansen готовий до початку останнього етапу операції – підйому. Проте для цього необхідно, щоб погода в районі фіорду біля Бергену була сприятливою протягом п’яти-шести днів. Це має дозволити крану Rambiz підняти фрегат і покласти його на платформу BoaBarge 33/34 для транспортування на базу.