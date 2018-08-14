Норвезький міністр пішов у відставку після поїздок в Іран і Китай



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Пер Сандберґ визнав, що в липні їздив в Іран, а в травні – у Китай, не попередивши прем’єр-міністра про ці поїздки

У Норвегії члени уряду мають повідомляти про свої приватні поїздки, незалежно від того, куди вони збираються

Міністр рибного господарства Норвегії Пер Сандберґ 13 серпня пішов у відставку після критики на його адресу через приватні поїздки в Іран і Китай, про які він не повідомив урядові.

Сандберґ визнав, що в липні їздив в Іран, а в травні – в Китай, не попередивши заздалегідь прем’єр-міністра про ці поїздки.

58-річного Сандберґа, заступника голови крайньої правої Партії прогресу, відомої своєю антиімміграційною політикою, також критикували за те, що він їздив у подорожі зі своєю подругою, 28-річною уродженкою Ірану Бахаре Летнес, яка отримала дозвіл на проживання в Норвегії 10 років тому.

Міністр також визнав, що брав із собою в приватну поїздку робочий телефон.

У Норвегії члени уряду мають повідомляти про свої приватні поїздки, незалежно від того, куди вони збираються. Крім того, їм забороняється використовувати урядові телефони в країні, з якою Норвегія не встановила співпрацю в галузі безпеки.