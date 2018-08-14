Норвезький міністр пішов у відставку після поїздок в Іран і Китай
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Розсилка
У Норвегії члени уряду мають повідомляти про свої приватні поїздки, незалежно від того, куди вони збираються
Міністр рибного господарства Норвегії Пер Сандберґ 13 серпня пішов у відставку після критики на його адресу через приватні поїздки в Іран і Китай, про які він не повідомив урядові.
Сандберґ визнав, що в липні їздив в Іран, а в травні – в Китай, не попередивши заздалегідь прем’єр-міністра про ці поїздки.
58-річного Сандберґа, заступника голови крайньої правої Партії прогресу, відомої своєю антиімміграційною політикою, також критикували за те, що він їздив у подорожі зі своєю подругою, 28-річною уродженкою Ірану Бахаре Летнес, яка отримала дозвіл на проживання в Норвегії 10 років тому.
Міністр також визнав, що брав із собою в приватну поїздку робочий телефон.
У Норвегії члени уряду мають повідомляти про свої приватні поїздки, незалежно від того, куди вони збираються. Крім того, їм забороняється використовувати урядові телефони в країні, з якою Норвегія не встановила співпрацю в галузі безпеки.
Після повернення з Ірану Сандберґа зобов’язали здати свій робочий телефон службі внутрішньої розвідки Норвегії, щоб переконатися, що його не зламали хакери.
Норвегія регулярно вносить Іран до списку країн, найбільш схильних до шпигунства, разом із Китаєм і Росією.
Сандберґ не пояснював, чому порушив протокол про державну безпеку.