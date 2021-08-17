Нова хвиля пандемії. Ексзаступник глави МОЗ закликав лікарні терміново готуватися

Павло Ковтонюк: Нашим лікарням треба готуватися до напливу «ковідних» пацієнтів вже зараз, бо ліжка будуть заповнюватися дуже швидко

«Ситуація точно буде складніша, ніж під час зимового спалаху»

Нашим лікарням треба готуватися до напливу «ковідних» пацієнтів вже зараз, бо ліжка будуть заповнюватися дуже швидко. Такий прогноз в інтерв’ю «Главкому» дав ексзаступник міністра охорони здоров’я, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Чиновник не згоден з оптимістичними припущеннями, згідно з якими із закінченням курортного сезону кількість шпиталізацій взагалі впаде до червневого рівня.

«Я вважаю інакше. Ми спостерігаємо загальноєвропейський спалах, спричинений штамом «Дельта». Цей штам дедалі більше поширюється і в Україні. Його циркуляція в якийсь момент стане критичною, і тоді в Україні різко підскочить захворюваність. Особливістю цього варіанту коронавірусу є те, що захворюваність буде наростати дуже стрімко, а після досягнення піку — так само швидко піде на спад. Я думаю, на нас такий розвиток подій чекає у середині вересня», – сказав Ковтонюк.

Щодо поширення варіанту «йота», то фахівці Українського центру охорони здоров’я відслідковують лише ті, які несуть потенційну загрозу для системи охорони здоров’я.

«Зараз ми говоримо про «Дельту», оскільки нам достовірно відомо: в Україні цей варіант є. У наших сусідів і на заході, і на сході цей штам домінує, тому є всі підстави казати, що Україну накриє саме цей варіант. Загалом же штамів коронавірусу багато – десятки, але ми помічаємо лише ті, які несуть потенційну загрозу для системи охорони здоров’я: швидше поширюються та призводять до серйозних наслідків для життя і здоров’я.

Хочу наголосити: нашим лікарням треба готуватися до напливу «ковідних» пацієнтів вже зараз, бо ліжка будуть заповнюватися дуже швидко. Ситуація точно буде складніша, ніж під час зимового спалаху», – наголосив чиновник.

До слова, МОЗ зобов’язав сімейних лікарів обдзвонити своїх пацієнтів і розповісти про вакцинацію від Covid-19.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.