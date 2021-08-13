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    В Україні підтвердили вже три сотні випадків зараження «Дельтою»

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    В&nbsp;Україні збільшується кількість випадків штаму коронавірусу &laquo;Дельта&raquo; - В Україні підтвердили вже три сотні випадків зараження «Дельтою»
    В Україні збільшується кількість випадків штаму коронавірусу «Дельта»
    Фото з відкритих джерел

    Наразі в Києві «Дельту» виявлено у 21 пацієнта, а в Рівненській області 80% хворих заражені цим штамом

    В Україні збільшується кількість випадків штаму коронавірусу «Дельта». Про це інформує у Telegram паблік «Коронавірус.інфо».

    Зазначається, що станом на 12 серпня у країні зареєстровано 300 випадків зараження індійським штамом «Дельта».

    Як повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, наразі в Києві «Дельту» виявлено у 21 пацієнта, а в Рівненській області 80% хворих заражені цим штамом.

    До слова, оцінено ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти штаму «Дельта».

    Також цього тижня на Житомирщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта». А на Вінниччині померли троє хворих на штам «Дельта»

    Нагадаємо, понад сім мільйонів щеплень зроблено в Україні.

    Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна Рівненщина епідемія коронавірус
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    В Україні підтвердили вже три сотні випадків зараження «Дельтою»