В Україні підтвердили вже три сотні випадків зараження «Дельтою»

Наразі в Києві «Дельту» виявлено у 21 пацієнта, а в Рівненській області 80% хворих заражені цим штамом

В Україні збільшується кількість випадків штаму коронавірусу «Дельта». Про це інформує у Telegram паблік «Коронавірус.інфо».

Зазначається, що станом на 12 серпня у країні зареєстровано 300 випадків зараження індійським штамом «Дельта».

Як повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, наразі в Києві «Дельту» виявлено у 21 пацієнта, а в Рівненській області 80% хворих заражені цим штамом.

До слова, оцінено ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти штаму «Дельта».

Також цього тижня на Житомирщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта». А на Вінниччині померли троє хворих на штам «Дельта»

Нагадаємо, понад сім мільйонів щеплень зроблено в Україні.

Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.