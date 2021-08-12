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    Курортний сезон і Covid-19: в Академії наук назвали країни, куди подорожувати вкрай небезпечно

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    Якщо вірити даним, наразі перебувати у Єгипті безпечніше, аніж в Україні - Курортний сезон і Covid-19: в Академії наук назвали країни, куди подорожувати вкрай небезпечно
    Якщо вірити даним, наразі перебувати у Єгипті безпечніше, аніж в Україні
    Фото: glavcom.ua

    У Туреччині відпочивати не можна через різке зростання інфікованих на коронавірус

    Приваблива ціновою політикою Туреччина – найпопулярніша курортна країна серед туристів, а зараз – найнебезпечніша для відпочинку, розповів в інтерв'ю «Главкому» вчений-біохімік Володимир Галицький. Наразі в Турції фіксують 24-26 тисяч інфікувань щодня.

    «Звідти легко привезти заразу в Україну. Так само варто утриматись від подорожей у країни південно-східної Азії (зокрема, Таїланд та Індонезію), а також у Туніс, країни Західної Європи, Бразилію і країни Латинської Америки, Японію, США та Росію», – розповів вчений.

    Якщо ж встигли побувати у цих державах, то повернувшись додому, маєте дотриматись обмежувальних заходів. Пік захворюваності на коронавірус у світі припаде на грудень, прогнозує експерт. Але краще слідкувати за динамікою епідемічної ситуації у кожній країні окремо.

    «У Єгипті нині з моменту початку епідемії Covid-19 – найнижчий рівень і захворюваності, і смертності – 50-60 нових випадків, 5-10 летальних щоденно. Якщо вірити цим даним, перебувати у Єгипті безпечніше, аніж в Україні», – пояснив Володимир Галицький.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 1 жовтня.

    В Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що темпи вакцинації в Україні значно вищі ніж у Європі.

    Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що загальна кількість випадків захворювання на коронавірус може перевищити 300 млн вже на початку 2022 року.

    Читайте також інтерв'ю: Вчений-біохімік Володимир Галицький: Ніякого загравання з епідемією! Усі концерти мають негайно бути скасовані
    Теги: Туреччина США Таїланд Україна Туніс коронавірус Володимир Галицький
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    Курортний сезон і Covid-19: в Академії наук назвали країни, куди подорожувати вкрай небезпечно