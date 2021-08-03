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    Covid-вакцинація в Україні: майже 3,7 млн осіб отримали першу дозу

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    Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено першою дозою 3 669 513 людини - Covid-вакцинація в Україні: майже 3,7 млн осіб отримали першу дозу
    Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено першою дозою 3 669 513 людини
    Фото з відкритих джерел

    Протягом минулої доби в Україні працювали 751 мобільна бригада, 2 174 пункти щеплення та 251 центр вакцинації

    За минулу добу, 2 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 125 161 людину. Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовані – 54 817 людей. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Протягом доби працювали 751 мобільна бригада, 2 174 пункти щеплення, 251 центр вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 669 513 людини, з них отримали одну дозу – 3 669 511 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

    Загалом проведено 5 757 944 щеплення.

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    Нагадаємо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

    До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

    Як відомо, кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Covid-вакцинація в Україні: майже 3,7 млн осіб отримали першу дозу