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    Нова політична сила Польщі спробує поборотись за третє місце на виборах

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    <span>У Польщі політик-гей&nbsp;Роберт Бедронь створив опозиційну партію &laquo;Весна&raquo;</span> - Нова політична сила Польщі спробує поборотись за третє місце на виборах
    У Польщі політик-гей Роберт Бедронь створив опозиційну партію «Весна»

    Партію «Весна» наразі підтримує 14% поляків

    У Польщі були опубліковані перші соціологічні опитування, де фігурує нова політична сила під назвою «Весна». Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Дана партія, лідером якої є 42-річний колишній мер міста Слупськ і відкритий гей-політик Роберт Бедронь, була презентована минулої суботи. За даними опитування від телеканалу TVN партія «Весна» зараз має підтримку на рівні 14%. Правляча партія «Право і справедливість» користується підтримкою 29% поляків, а головна опозиційна сила «Громадянська платформа» має підтримку на рівні 20%. 

    Першопочатково «Право і справедливість» підтримувала партію «Весна», сподіваючись, що це іще більше фрагментує опозицію. Проте є ймовірність, що під час виборів в листопаді 2019 року нова політична сила мобілізує молодь і опозиційний до правлячої партії електорат, який до цього не брав участі в виборах. Сам же Роберт Бедронь у разі перемоги на виборах обіцяє створити окрему комісію, яка буде розслідувати зловживання владними повноваженнями під час правління партії «Право і справедливість», яка знаходиться при владі із 2015 року.

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