Нова прем’єрка Фінляндії стане наймолодшою в історії країни



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За кандидатуру Марін проголосувала більшість керівництва соціал-демократів

Соціал-демократична партія Фінляндії підтримала кандидатуру 34-річної Санни Марін на посаду прем’єр-міністра. Вона стане наймолодшою очільницею уряду в історії країни.

Як повідомляє Reuters, за кандидатуру Марін проголосувала більшість керівництва соціал-демократів.

Іншою претенденткою на прем’єрське крісло була депутатка Анті Ліндман.

За Марін проголосували 32 члени партії, за її опонента Антті Ліндтман – 29.

«Перед нами ще багато роботи для відновлення довіри, — повідомила Марін журналістам одразу після оголошення рішення. — У нас є спільна урядова програма, яка тримає коаліцію вкупі».

Зауважується, що призначення нового прем’єра у Фінляндії відбувається на тлі головування країни в Раді Європейського Союзу до кінця 2019 року, що може відзначитись на затвердженні бюджету ЄС.

Попередній прем'єр-міністр Фінляндії Антті Рінне 3 грудня подав президенту країни Саулі Нііністьо заяву про відставку. Уряд Рінне критикували через страйк поштової служби країни, до якого долучилася національна авіакомпанія Finnair. Через це Центристська партія — одна з п’яти партій урядової коаліції в країні — заявила про втрату довіри до прем'єра.