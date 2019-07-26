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    Нова заступниця головного розвідника сидить у заборонених соцмережах «ВК» і «Одноклассники»

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    <span>Катерина Сляднєва активно користується забороненими російськими соцмережами&nbsp;</span> - Нова заступниця головного розвідника сидить у заборонених соцмережах «ВК» і «Одноклассники»
    Катерина Сляднєва активно користується забороненими російськими соцмережами 

    Востаннє Сляднєва заходила в «Одноклассники» 30 квітня, а потім активність на сторінці була зафіксована 25 липня

    Новопризначена заступниця голови Служби зовнішньої розвідки Катерина Сляднєва сидить на заборонених в Україні «Вконтакте» і «Одноклассниках», де є учасницею групи «Комунізм – це модно».

    Про це у Facebook написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) та опублікував скріншоти сторінок Сляднєвої.

    За його словами, востаннє Сляднєва заходила в «Одноклассники» 30 квітня, а потім активність на сторінці була зафіксована 25 липня.

    «Вчора після призначення була на сторінці та видалила свої фото та трохи історії.
    Сляднєва одразу після свого призначення видалила фото і трохи почистила історію», - написав Анатолій Штефан.

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    Що стосується «ВКонтакте», то там нова заступниця голови Служби зовнішньої розвідки України востаннє була в 2018 році.

    «Цікаві спільноти «Знайомства з іноземцями на відстані і спілкування». Або особисте життя, або вже тоді працювала на «контору». Чому не видалила і тут інформацію? Найімовірніше, немає доступу до сторінки. Ну і вишенька на торті – спільнота «Комунізм – це модно».

    Судячи з її віку, комунізм її торкнувся не сильно, якщо тільки не переслідує її по життю, як і багатьох прихильників Радянського союзу», – пише Штефан.

    Нагадаємо, 25 травня заступницею нового голови Служби зовнішньої розвідки України призначено Катерину Сляднєву.

    У Службі зовнішньої розвідки зазначили, що Сляднєва – професійний юрист, працювала в органах прокуратури, останні півтора року у службі відповідала за правове забезпечення її діяльності.

    Сляднєва очолювала робочу групу з опрацювання проєкту нового закону Про розвідку, який покликаний усунути недоліки, розмежувати повноваження та обов’язки розвідорганів держави, а також створити законодавче підґрунтя практичній взаємодії зі службами країн НАТО та ЄС.

    Також відомо, що Сляднєва у 2012 році вона займалася розслідуванням масової загибелі бджіл у Запорізькій області.

    Раніше вона була заступником начальника управління наглядом у кримінальних справах прокуратури Києва.

    Сляднєва навчалася у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю судоустрою, прокуратури та адвокатури.

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