Стало відомо, за що відповідатиме нова заступниця голови зовнішньої розвідки



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Перша жінка у керівництві розвідки Катерина Сляднєва

Функціональні обов’язки Сляднєвої будуть пов’язані з підтриманням зв’язків з органами влади, юридичним і фінансовим супроводженням діяльності СЗРУ, питаннями соцзахисту

Новий заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України Катерина Сляднєва буде відповідати за подальше покращення довіри до зовнішньої розвідки та демократичного цивільного контролю за її діяльністю. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

«Функціональні обов’язки Катерини Сляднєвої будуть пов’язані з підтриманням зв’язків з органами влади, юридичним і фінансовим супроводженням діяльності СЗРУ, питаннями соціального захисту співробітників розвідки», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України підписав указ про призначення Катерини Сляднєвої заступницею голови Служби зовнішньої розвідки України. Вона стала першою жінкою у керівництві зовнішньої розвідки.

У Службі зовнішньої розвідки зазначили, що Сляднєва – професійний юрист, працювала в органах прокуратури, останні півтора року у службі відповідала за правове забезпечення її діяльності.

Сляднєва очолювала робочу групу з опрацювання проєкту нового закону Про розвідку, який покликаний усунути недоліки, розмежувати повноваження та обов’язки розвідорганів держави, а також створити законодавче підґрунтя практичній взаємодії зі службами країн НАТО та ЄС.

Також відомо, що Сляднєва у 2012 році вона займалася розслідуванням масової загибелі бджіл у Запорізькій області.

Раніше вона була заступником начальника управління наглядом у кримінальних справах прокуратури Києва.

Сляднєва навчалася у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю судоустрою, прокуратури та адвокатури.

Як повідомлялось, у червні Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Верховної Ради Владислава Бухарєва (фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»).

Бухарєв Владислав Вікторович народився 14 березня 1969 року в місті Лебедин Сумської області. Народний депутат України VIII скликання ( фракція «Батьківщина»), колишній перший заступник Голови Служби безпеки України — начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Спеціальне звання — генерал-лейтенант податкової міліції. Військове звання — генерал-лейтенант.