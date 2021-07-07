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    Лукашенко пригрозив закрити Білорусь для транзиту, у разі нових санкцій

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    21 червня США та Європейський союз запровадили санкції у відповідь на примусову посадку літака Ryanair - Лукашенко пригрозив закрити Білорусь для транзиту, у разі нових санкцій
    21 червня США та Європейський союз запровадили санкції у відповідь на примусову посадку літака Ryanair
    Фото: з відкритих джерел

    Лукашенко: «Якщо будете нагнітати обстановку – то будете об'їжджати по Північному полюсу і через Середземне море»

    Самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.

    Зокрема він заявив, що якщо будуть нові етапи санкцій, країна закриє транзит, пересування для вантажного й легкового транспорту.

    21 червня США та Європейський союз запровадили санкції у відповідь на примусову посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.

    Лукашенко сказав про можливе закриття транзиту в контексті докорів щодо невиконання положень Угоди про реадмісію (прийняти назад громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з договірних сторін).

    «Вони (країни Заходу – ред.) хочуть перетворити Білорусь на «відстійник»: туди забігли люди, рятуючись від горя, нещастя і війни, і вони хочуть, щоб ми їх забирали і тут розміщували в «концтабори»... Хлопці, цього не буде. Після тієї політики, яку ви проводите щодо Білорусі і Росії…А якщо будете нагнітати обстановку відповідну проти Білорусі новими етапами санкцій – то будете об'їжджати по Північному полюсу і через Середземне море. Поки що в умовах пандемії ми поводимося по-людськи в плані транзиту, пересування вантажного, легкового транспорту і так далі».

    Нагадаємо, раніше Лукашенко, заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною.

    «Величезна кількість зброї надходить із України в Білорусі. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», – заявив Лукашенко на заході з нагоди Дня незалежності Білорусі, який відзначається 3 липня.

    До слова, Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».

    Він додав: «Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом».

    Додамо, що Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і виступило з заявою «у зв’язку з запровадженими Європейським союзом безпрецедентними обмежувальними заходами стосовно Білорусі».

    Раніше Рада Євросоюзу 24 червня запровадила нові секторальні санкції проти економіки Білорусі у відповідь на погіршення в країні ситуації з правами людини, жорсткі репресії проти опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

    Теги: Білорусь ЄС США санкції Олександр Лукашенко Ryanair
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    Лукашенко пригрозив закрити Білорусь для транзиту, у разі нових санкцій