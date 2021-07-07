Лукашенко пригрозив закрити Білорусь для транзиту, у разі нових санкцій

21 червня США та Європейський союз запровадили санкції у відповідь на примусову посадку літака Ryanair

Лукашенко: «Якщо будете нагнітати обстановку – то будете об'їжджати по Північному полюсу і через Середземне море»

Самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.

Зокрема він заявив, що якщо будуть нові етапи санкцій, країна закриє транзит, пересування для вантажного й легкового транспорту.

21 червня США та Європейський союз запровадили санкції у відповідь на примусову посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.

Лукашенко сказав про можливе закриття транзиту в контексті докорів щодо невиконання положень Угоди про реадмісію (прийняти назад громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з договірних сторін).

«Вони (країни Заходу – ред.) хочуть перетворити Білорусь на «відстійник»: туди забігли люди, рятуючись від горя, нещастя і війни, і вони хочуть, щоб ми їх забирали і тут розміщували в «концтабори»... Хлопці, цього не буде. Після тієї політики, яку ви проводите щодо Білорусі і Росії…А якщо будете нагнітати обстановку відповідну проти Білорусі новими етапами санкцій – то будете об'їжджати по Північному полюсу і через Середземне море. Поки що в умовах пандемії ми поводимося по-людськи в плані транзиту, пересування вантажного, легкового транспорту і так далі».

Нагадаємо, раніше Лукашенко, заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною.

«Величезна кількість зброї надходить із України в Білорусі. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», – заявив Лукашенко на заході з нагоди Дня незалежності Білорусі, який відзначається 3 липня.

До слова, Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».

Він додав: «Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом».

Додамо, що Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і виступило з заявою «у зв’язку з запровадженими Європейським союзом безпрецедентними обмежувальними заходами стосовно Білорусі».

Раніше Рада Євросоюзу 24 червня запровадила нові секторальні санкції проти економіки Білорусі у відповідь на погіршення в країні ситуації з правами людини, жорсткі репресії проти опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича.