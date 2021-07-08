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    Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР»

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    Офіс генерального прокурора України почав детально вивчати співпрацю Олександра Лукашенка з терористами &laquo;ЛНР&raquo; - Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР»
    Офіс генерального прокурора України почав детально вивчати співпрацю Олександра Лукашенка з терористами «ЛНР»
    Фото: replyua

    Україна повинна відкрити кримінальну справу проти диктатора за співпрацю з терористами, вважає нардеп Гончаренко

    Офіс генерального прокурора України почав детально вивчати співпрацю невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка з терористами «ЛНР» після депутатського звернення нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка. Про це депутат повідомив у Facebook.

    Він нагадав, що в червні терористи з так званої прокуратури «ЛНР» повідомили, що «на особисте запрошення Олександра Лукашенка» провели допит білоруського політв'язня Романа Протасевича і «переконалися в його причетності до вбивств мирних жителів Донбасу».

    «Де-факто, це означає, що Олександр Лукашенко, який силою захопив і утримує владу в Білорусі, визнав терористичні «республіки», – підкреслює Гончаренко.

    «Тому 16 червня я направив депутатське звернення генеральному прокурору Ірині Венедиктовій про співпрацю Олександра Лукашенка з терористами так званої ЛНР. Моє звернення підтримали колеги-депутати, за що я їм дуже вдячний! Дії Лукашенка – це посягання на нашу територіальну цілісність! Україна повинна відкрити кримінальну справу проти диктатора за співпрацю з терористами», – додав Гончаренко.

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    Крім цього, за його словами, потрібно посилювати списки санкцій і економічний тиск на режим Лукашенка.

    «Лукашенко можна і потрібно дотиснути всіма доступними засобами», – підсумував нардеп.

    Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.

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    Теги: Білорусь ЛНР депутат Олександр Лукашенко Офіс Генерального прокурора Олексій Гончаренко допит Україна Роман Протасевич
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    Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР»