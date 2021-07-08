Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР»

Україна повинна відкрити кримінальну справу проти диктатора за співпрацю з терористами, вважає нардеп Гончаренко

Офіс генерального прокурора України почав детально вивчати співпрацю невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка з терористами «ЛНР» після депутатського звернення нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка. Про це депутат повідомив у Facebook.

Він нагадав, що в червні терористи з так званої прокуратури «ЛНР» повідомили, що «на особисте запрошення Олександра Лукашенка» провели допит білоруського політв'язня Романа Протасевича і «переконалися в його причетності до вбивств мирних жителів Донбасу».

«Де-факто, це означає, що Олександр Лукашенко, який силою захопив і утримує владу в Білорусі, визнав терористичні «республіки», – підкреслює Гончаренко.

«Тому 16 червня я направив депутатське звернення генеральному прокурору Ірині Венедиктовій про співпрацю Олександра Лукашенка з терористами так званої ЛНР. Моє звернення підтримали колеги-депутати, за що я їм дуже вдячний! Дії Лукашенка – це посягання на нашу територіальну цілісність! Україна повинна відкрити кримінальну справу проти диктатора за співпрацю з терористами», – додав Гончаренко.

Крім цього, за його словами, потрібно посилювати списки санкцій і економічний тиск на режим Лукашенка.

«Лукашенко можна і потрібно дотиснути всіма доступними засобами», – підсумував нардеп.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.

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