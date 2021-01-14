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    Нові тарифи на газ нікудишні. На Прикарпатті знову перекрили дороги (фото)

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    Приблизно 20 осіб здійснюють безперервний рух пішохідним переходом - Нові тарифи на газ нікудишні. На Прикарпатті знову перекрили дороги (фото)
    Приблизно 20 осіб здійснюють безперервний рух пішохідним переходом
    Фото: Поліція Івано-Франківської області

    На Прикапатті тривають протести проти підвищених тарифів на газ

    У четвер, 14 січня, на автомобільній дорозі Н-10 в селі Ямниця люди протестують проти підвищених тарифів на постачання та споживання газу. Про це повідомляє поліція Івано-Франківщини.

    Приблизно 20 осіб здійснюють безперервний рух пішохідним переходом, чим ускладнили рух транспорту. Правоохоронці забезпечують публічний порядок, регулюють ситуацію на дорозі та пропонують об’їзд.

    «Для охорони публічного порядку залучено шість працівників поліції. Також із метою інформування та для об’їзду виставлено два пости: один зі сторони Івано-Франківська, а інший –  з Галича», – йдеться в повідомленні.

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    Нові тарифи на газ нікудишні. На Прикарпатті знову перекрили дороги (фото)
    Нові тарифи на газ нікудишні. На Прикарпатті знову перекрили дороги (фото)
    Нові тарифи на газ нікудишні. На Прикарпатті знову перекрили дороги (фото)
    Фото: Поліція Івано-Франківської області

    Правоохоронці наголошують водіям про завчасне планування свого маршруту. На Прикарпатті та загалом на території всієї України тривають протестні акції щодо підняття комунальних тарифів. Активісти скликають всеукраїнську акцію протесту.

    Зазначимо, що 14 січня газорозподільна компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року.

    Зазначимо, що нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура подав до ГПУ заяву про вчинення злочину керівництвом НКРЕКП та НАК «Нафтогаз України» щодо зловживання службовим становищем при встановленні тарифів

    Теги: газ тарифи Нафтогаз України комуналка протест
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