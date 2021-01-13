У лютому українці отримають нові ціни на газ

Зниження цін на газ погодили на нараді у Зеленського

Ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону. Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

З урахуванням того, що деякі облгази відпускають його за ціною вище 10 гривень за кубометр, зниження складе більш ніж 30 %.

За словами Юрія Вітренка, це рішення має бути введено в дію і повністю запрацювати вже з лютого.

«Тобто з першого лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9 600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6 999 гривень», – повідомив Вітренко.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що є низка рішень щодо цін за розподіл газу. «Також ми опрацювали це з профільним комітетом, депутатами Верховної Ради – проситимемо про прийняття відповідного законопроєкту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати», – додав Шмигаль.

У середу, 13 січня, президент України Володимир Зеленський зібрав на енергетичну нараду Кабінет міністрів, представників НКРЕКП, очільника НАК «Нафтогаз України» та фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, щоб вирішити питання із зависокими цінами на газ для українців.

Також стало відомо, що Кабінет міністрів спрямує субсидії українцям, що використовують електроенергію для опалення. Відповідне доручення глава Кабміну Денис Шмигаль дав Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів.