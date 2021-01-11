Активісти скликають всеукраїнську акцію протесту проти підвищення тарифів

Акція протесту відбудеться в містах, селищах та громадах біля найважливіших автомагістралей

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук закликав громадян долучитися до всеукраїнської акції протесту проти підвищення тарифів.

«Увага! Друзі, 15 січня з 10:00 по 11:00 буде проведено всеукраїнську акцію протесту проти підвищення тарифів на газ, його транспортування та електроенергію», – написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Зазначається, що акція протесту відбудеться в містах, селищах та громадах біля найважливіших із найближчих автомагістралей.

«Окреме прохання до водіїв – підтримати протест, зупинивши своє авто і включивши сигнал», – наголосили організатори акції.

Уточнюється, що мета акції – примусити вище керівництво країни зупинити тарифний геноцид українців.

Вимоги протестувальників:

Президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, НАК «Нафтогаз» і НКРЕКП мають ініціювати реальне зменшення тарифів на газ та його розподілення.

Кабінет міністрів має скасувати свою постанову № 1325 від 28.12.2020, яка підвищує вартість електроенергії для населення.

РНБО має невідкладно розглянути та ініціювати повернення у власність місцевих громад газотранспортних та газорозподільчих мереж на їхній території, які наразі перебувають у користуванні приватних акціонерних компаній, які в інтересах своїх власників-олігархів обдирають споживачів.

Повідомляється також, що ця акція не є партійною, проте участь представників партій та місцевих депутатів не забороняється.

«Тож, якщо тобі набридло платити непідйомну данину олігархам за тарифами, які вони самі вигадують – шукай ініціативну групу у своєму місті та долучайся до протесту! У разі, якщо у твоєму місті ще немає такої ініціативної групи – бери ініціативу у власні руки! Крім цього, ти можеш долучитись до всеукраїнської акції і в іншому форматі. Наприклад, провести пікетування органів місцевого самоврядування», – підсумували автори допису.

Нагадаємо, 11 січня відразу в кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива.

На Буковині перекрили дороги. А в місті Хуст масштабний затор зняли з повітря. Жителі Одеси також не задоволені тарифною політикою.

Лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зазначила, що українцям потрібно дати газ за цінами, за якими його закачали в підземні сховища влітку.

Нагадаємо, фракція «Слуга Народу» готує план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.