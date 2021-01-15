Нардеп викрив «Нафтогаз» у тарифному шахрайстві: якщо тепер можна на 30% дешевше, то навіщо підвищували?

Нардеп від «Слуги народу» подав до ГПУ заяву на НКРЕКП і «Нафтогаз»

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура подав до ГПУ заяву про вчинення злочину керівництвом НКРЕКП та НАК «Нафтогаз України» щодо зловживання службовим становищем при встановленні тарифів. Про це депутат повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Якщо після особистого втручання президента визнали, що можна знизити тарифи на 30%, то навіщо підвищували? Бо монополісти хочуть останнє вижати з бідних українських громадян?», – написав він.

Нагадаємо, 13 січня президент України Володимир Зеленський зібрав на енергетичну нараду Кабінет міністрів, представників НКРЕКП, очільника НАК «Нафтогаз України» та фахівців, щоб вирішити питання із зависокими цінами на газ для українців. Там говорили, що тарифи на січень були завишені на понад 30%.

В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко повідомив, що в лютому українці отримають нові ціни на газ. Компанія «Нафтогаз України» вже підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний».

Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а зараз попросив знизити її на 40 %. До речі, «Слуги народу» тепер задоволені Вітренком. Його можуть призначити міністром у січні.

Водночас у «Нафтогазі» висміяли зниження цін на газ. Зокрема в компанії зазначили, що в назві «вразливі споживачі» ховаються певні інтереси, цілі та комплекси.

Днями Асоціація газового ринку звернулася до Європейського енергетичного співтовариства через тарифні протести.



