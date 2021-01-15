  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нардеп викрив «Нафтогаз» у тарифному шахрайстві: якщо тепер можна на 30% дешевше, то навіщо підвищували?

    • Розсилка
    <span>Газ продаватимуть за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м</span> - Нардеп викрив «Нафтогаз» у тарифному шахрайстві: якщо тепер можна на 30% дешевше, то навіщо підвищували?
    Газ продаватимуть за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м
    Фото з відкритих джерел

    Нардеп від «Слуги народу» подав до ГПУ заяву на НКРЕКП і «Нафтогаз»

    Нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура подав до ГПУ заяву про вчинення злочину керівництвом НКРЕКП та НАК «Нафтогаз України» щодо зловживання службовим становищем при встановленні тарифів. Про це депутат повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Якщо після особистого втручання президента визнали, що можна знизити тарифи на 30%, то навіщо підвищували? Бо монополісти хочуть останнє вижати з бідних українських громадян?», – написав він.

    Нагадаємо, 13 січня президент України Володимир Зеленський зібрав на енергетичну нараду Кабінет міністрів, представників НКРЕКП, очільника НАК «Нафтогаз України» та фахівців, щоб вирішити питання із зависокими цінами на газ для українців. Там говорили, що тарифи на січень були завишені на понад 30%.

    В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко повідомив, що в лютому українці отримають нові ціни на газ. Компанія «Нафтогаз України» вже підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». 

    Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а зараз попросив знизити її  на 40 %. До речі, «Слуги народу» тепер задоволені Вітренком. Його можуть призначити міністром у січні.

    Водночас у «Нафтогазі» висміяли зниження цін на газ. Зокрема в компанії зазначили, що в назві «вразливі споживачі» ховаються певні інтереси, цілі та комплекси.

    Днями Асоціація газового ринку звернулася до Європейського енергетичного співтовариства через тарифні протести. 

    Читайте також: Українці повстали проти нових тарифів. Яка головна помилка споживачів?


    Теги: Генпрокурор тарифи Нафтогаз України комуналка Володимир Зеленський партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies