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    Новим главою МЗС Польщі став заступник Ващиковського Яцек Чапутовіч

    З посади глави МЗС було звільнено міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського
    У Польщі внаслідок ротації уряду було призначено нового міністра закордонних справ, польське дипломатичне відомство очолить Яцек Чапутовіч. Про це інформують польські ЗМІ, які транслюють церемонію оголошення нового складу уряду Матеуша Моравецького у прямому ефірі. З посади глави МЗС було звільнено міністра закордонних справ Вітольда
    • Сьогодні, 14:02
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    Яцек Чапутовіч
    Яцек Чапутовіч

    З посади глави МЗС було звільнено міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського

    У Польщі внаслідок ротації уряду було призначено нового міністра закордонних справ, польське дипломатичне відомство очолить Яцек Чапутовіч.

    Про це інформують польські ЗМІ, які транслюють церемонію оголошення нового складу уряду Матеуша Моравецького у прямому ефірі.

    З посади глави МЗС було звільнено міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського, якого раніше неодноразово називали одним з ключових кандидатів на відставку.

    Яцек Чапутовіч з 2008 по 2012 рік був директором Національної школи державного управління. З 2017 року працював заступником екс-глави МЗС Вітольда Ващиковського. З січня 2017 року був директором Дипломатичної академії Міністерства закордонних справ.

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