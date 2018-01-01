Новим главою МЗС Польщі став заступник Ващиковського Яцек Чапутовіч
- Сьогодні, 14:02
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Яцек Чапутовіч
З посади глави МЗС було звільнено міністра закордонних справ Вітольда ВащиковськогоУ Польщі внаслідок ротації уряду було призначено нового міністра закордонних справ, польське дипломатичне відомство очолить Яцек Чапутовіч.
Про це інформують польські ЗМІ, які транслюють церемонію оголошення нового складу уряду Матеуша Моравецького у прямому ефірі.
З посади глави МЗС було звільнено міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського, якого раніше неодноразово називали одним з ключових кандидатів на відставку.
Яцек Чапутовіч з 2008 по 2012 рік був директором Національної школи державного управління. З 2017 року працював заступником екс-глави МЗС Вітольда Ващиковського. З січня 2017 року був директором Дипломатичної академії Міністерства закордонних справ.