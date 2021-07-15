Депутати путінської «Єдиної Росії» приїхали на окупований Донбас для агітації

Кремль хоче залучити до голосування жителів Донбасу, які отримали російські паспорти

На окупованому Донбасі депутати російської правлячої партії «Єдина Росія» проводять агітацію перед виборами до Держдуми РФ. МЗС України закликає громадян ігнорувати це голосування. Про це в коментарі «Главкому» розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, в окупованому Луганську пройшов так званий «Форум громадян Росії», на якому російські депутати агітували українців з російськими паспортами голосувати на виборах до Думи. Таке саме зібрання має відбутись сьогодні у Донецьку.

«Очевидно, що падіння рейтингів російської правлячої сили на тлі важкої епідемічної ситуації в Росії намагаються компенсувати за рахунок жителів українських окупованих територій. Такий собі крок політичного відчаю. Адже проконтролювати намальовані там результати «підтримки» «Єдиної Росії» буде фактично неможливо. Це, в свою чергу, поставить під сумнів легітимність російського виборчого процесу», – зазначив Ніколенко.

МЗС України розглядає агітацію російських депутатів в Луганську і Донецьку та незаконну паспортизацію як цілеспрямований підрив мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а також демонстративний приклад відходу Росії від своїх зобов'язань в рамках мінських угод і підсумків Паризького саміту лідерів Нормандської четвірки.

«У черговий раз закликаємо наших громадян не брати участь у протиправних російських плебісцитах», – додав Ніколенко.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на території ОРДЛО видали 630 тисяч російських паспортів. За словами секретаря РНБО, Росія роздає паспорти, щоб восени отримати додаткові голоси на виборах у Держдуму.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.

На початку червня СБУ викрила масштабну схему підробки документів для бойовиків.