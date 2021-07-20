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    Вбивство Сармата: суд відправив за ґрати лише кілера

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    Учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка на позивний &laquo;Сармат&raquo; вбили двома пострілами 31 липня 2018 року - Вбивство Сармата: суд відправив за ґрати лише кілера
    Учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка на позивний «Сармат» вбили двома пострілами 31 липня 2018 року
    Фото: з відкритих джерел

    Щодо інших обвинувачених у вбивстві Сармата, то суд ухвалив виправдати їх «через недоведеність вчинення вказаних кримінальних правопорушень»

    Бердянський міськрайонний суд оголосив вирок обвинуваченим організаторам і виконавцям вбивства добровольця батальйону «Донбас» Віталія Олешка на позивний «Сармат» у липні 2018 року. Безпосередньо за вбивство засудили лише стрілка Артема Матюшина. Про це повідомляє «Громадське».

    Матюшин, який частково визнав вину, отримав 11 років позбавлення волі. Однак, суд зарахував йому час відбування під вартою з 2018 року. Також суд задовольнив цивільний позов дружини вбитого Віталія Олешка. Так, Матюшин має сплатити 700 тисяч гривень моральної шкоди, а також виплачувати доньці вбитого 1 241 гривню щомісяця до досягнення її повноліття.

    Засуджений до 11 років за вбивство Віталія Олешка Артем Матюшин в суді, 22 червня 2020 року Фото: Вікторія Рощина/hromadske
    Засуджений до 11 років за вбивство Віталія Олешка Артем Матюшин в суді, 22 червня 2020 року Фото: Вікторія Рощина/hromadske

    Інших імовірних організаторів вбивства Михайла Сігіду, Євгена Бродського, Віктора Власюка та ймовірних співучасників Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкіна — суд виправдав через нібито недостатність доказів.

    Наразі товариш вбитого бердянського активіста Андрій Маджаров повідомив у соцмережах, що його друзі та близькі планують подавати апеляцію по справі.

    Віталія «Сармата» Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб, чотирьох із них — біля Василівки Запорізької області. У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського.

    Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядають кілька версій злочину.

    У липні 2019 року Бердянський міськрайонний суд почав розгляд справи щодо вбивства Віталія Олешка. Усього фігурантами судової справи щодо вбивства «Сармата» були 11 осіб.

    У червні суд відпустив обвинуваченого в організації вбивства ветерана «Сармата» на оздоровлення до моря.

    Теги: Донбас суд вбивство військові кілер Запорізька область вирок
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    Вбивство Сармата: суд відправив за ґрати лише кілера