Вбивство Сармата: суд відправив за ґрати лише кілера

Матюшин, який частково визнав вину, отримав 11 років позбавлення волі. Однак, суд зарахував йому час відбування під вартою з 2018 року. Також суд задовольнив цивільний позов дружини вбитого Віталія Олешка. Так, Матюшин має сплатити 700 тисяч гривень моральної шкоди, а також виплачувати доньці вбитого 1 241 гривню щомісяця до досягнення її повноліття.

Засуджений до 11 років за вбивство Віталія Олешка Артем Матюшин в суді, 22 червня 2020 року Фото: Вікторія Рощина/hromadske

Інших імовірних організаторів вбивства Михайла Сігіду, Євгена Бродського, Віктора Власюка та ймовірних співучасників Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкіна — суд виправдав через нібито недостатність доказів.