Новинський: Парубій повинен подати у відставку



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Вадим Новинський хоче відставки Андрія Парубія Фото: lb.ua

В Опоблоці назвали закон про мову «антиукраїнським»

В «Опозиційному блоці», що жорстко критикує прийнятий сьогодні Верховною Радою закон про мову вважають, що спікер парламенту Андрій Парубій повинен подати у відставку.

Про це йдеться у заяві Опоблоку в «Фейсбук».

Глава фракції опозиціонерів та екс-громадянин РФ Вадим Новинський вважає Парубія «відповідальним за прийняті Верховною Радою націоналістичні, дискримінаційні та токсичні для суспільства закони».

«Вже тільки за це він заслуговує відставки. Чого тільки варті антицерковний закон і дискримінаційний мовний закон, який сам по собі є антиукраїнськими», - заявив напередодні прийняття закону Новинський.

«У зв'язку з цим, «Опозиційний блок» виступає за те, щоб спікер парламенту Андрій Парубій добровільно склав повноваження, як відповідальний за політику розбрату українського суспільства», - йдеться у заяві.

При чому в Опоблоці вважають, що «цю дестабілізуючу політику держава системно протягом останніх п'яти років реалізовувала на чолі з Петром Порошенком, Андрієм Парубієм і Володимиром Гройсманом».

Також в заяві йдеться, що фракція «Опозиційний блок» проголосує за відставку спікера Верховної Ради, якщо таке голосування відбудеться.

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.

Зазначимо, що «Опозиційний блок» зареєстрував у Раді проект постанову про скасування результатів голосування за мовний закон. Цим самим, ні спікер парламенту Андрій Парубій, ні президент Петро Порошенко не можуть підписати цей закон до розгляду цієї постанови. Відповідно, цей закон не може набрати чинності.

Вже відомо, що постанову від Опоблоку, яка блокує закон про мову, розглянуть 30 квітня. Віце-спікер Ірина Геращенко впевнена, що у постанови «немає шансів пройти сесійну залу, відразу спікер підпише закон й передасть на підпис президенту»

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