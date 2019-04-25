Новинський заявив про відповідальність тих, хто підтримав мовний закон



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Новинський стверджує, що сьогоднішній мовний законопроект розколює Україну

Новинський закликав «ввести мораторій на розгляд законопроектів і постанов, які стосуються мовних питань, віри і конфесійної життя, а також суперечливих моментів історії»

Голова партії «Опозиційний блок» Вадим Новинський попередив тих, хто підтримає закон, про моральну і політичну відповідальність. Про це йдеться на сторінці партії у Facebook.

На думку Новинського, депутати з парламентської більшості «так і не витягли урок з поразки на виборах, що отримав Петро Порошенко. «Український народ, насамперед, проголосував проти спроб нав'язати на державному рівні суспільству ідеологію печерного націоналізму з примусовим використанням єдиної мови, єдиного світогляду, єдиного типу поведінки!» - заявив він.

Голова «Опозиційного блоку» від імені своїх колег по фракції стверджує, що сьогоднішній мовний законопроект розколює Україну, а не об'єднує її. «Цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи про неконтрольовані Донбас та Крим», - стверджує Новинський.

Далі Новинський закликав «ввести мораторій на розгляд законопроектів і постанов, які стосуються мовних питань, віри і конфесійної життя, а також суперечливих моментів історії».

За словами нардепа, мораторій має діяти мінімум три роки протягом яких Верховна Рада «зосередиться на питаннях соціально-економічного характеру і на проблемах світу і голосуватиме за ті закони, які від нас чекають в плані виконання Мінських домовленостей».

«Опозиційний блок вважає, що мовний закон зараз зовсім не на часі. Хіба існують в Україні утиски української мови? Розпитайте громадян, переслідують їх через те, що вони розмовляють українською? Їх дискримінують?», - вважає Новинський.

За його словами, якщо цей закон призведе до підвищення градуса напруги в суспільстві, то депутатам з парламентської більшості доведеться нести моральну і політичну відповідальність за це.