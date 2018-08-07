  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Новий командувач підводних сил США наказав готуватися до війни

    • Розсилка
    Адмірал Чарльз Річард - Новий командувач підводних сил США наказав готуватися до війни
    Адмірал Чарльз Річард

    США зберігають перевагу над потенційними противниками під водою

    Адмірал Чарльз Річард перейняв командування підводними силами США в рамках церемонії, яка відбувалася на борту підводного човна красу Вірджинія USS Washington (SSN-787). До цього адмірал Річард працював заступником керівника Стратегічного командування. Про це повідомляє ресурс USNI News.

    У рамках церемонії новий очільник командування підводними силами США закликав чоловіків і жінок підводників бути готовими до бою. Лише таким чином, за словами адмірала Чарльза Річарда, можна сподіватися на те, що війни вдасться уникнути. Якщо ж цього не станеться, то підводники США не повинні підвести країну, яка чекатиме від них перемоги.

    Як відзначив адмірал Річард, світ знову повернувся до боротьби великих держав між собою. В цих умовах підводні сили США дають країні значну перевагу над рештою супротивників. 

    Читайте також
    США війна військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ