Новий командувач підводних сил США наказав готуватися до війни



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Адмірал Чарльз Річард

США зберігають перевагу над потенційними противниками під водою

Адмірал Чарльз Річард перейняв командування підводними силами США в рамках церемонії, яка відбувалася на борту підводного човна красу Вірджинія USS Washington (SSN-787). До цього адмірал Річард працював заступником керівника Стратегічного командування. Про це повідомляє ресурс USNI News.

У рамках церемонії новий очільник командування підводними силами США закликав чоловіків і жінок підводників бути готовими до бою. Лише таким чином, за словами адмірала Чарльза Річарда, можна сподіватися на те, що війни вдасться уникнути. Якщо ж цього не станеться, то підводники США не повинні підвести країну, яка чекатиме від них перемоги.

Як відзначив адмірал Річард, світ знову повернувся до боротьби великих держав між собою. В цих умовах підводні сили США дають країні значну перевагу над рештою супротивників.