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    Новий меморіал Голокосту в Греції знову постраждав від вандалів

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    <p>Дані, опубліковані єврейською громадою Греції, показали майже чотирикратне збільшення нападів вандалів з 2016 року</p> - Новий меморіал Голокосту в Греції знову постраждав від вандалів

    Дані, опубліковані єврейською громадою Греції, показали майже чотирикратне збільшення нападів вандалів з 2016 року

    Меморіал у Трікалі спорудили в пам'ять про 50 місцевих євреїв, які загинули в Освенцимі

    В Греції вандали знову осквернили новий меморіал в пам'ять про жертв Голокосту, який був споруджений всього чотири місяці тому.

    Про це повідомляє The Times.

    Меморіал у Трікалі спорудили в пам'ять про 50 місцевих євреїв, які загинули в Освенцимі.

    Пам’ятник обмалювали фарбою минулими вихідними. Муніципальні працівники лише нещодавно прибрали графіті після подібного інциденту.

    Дані, опубліковані єврейською громадою Греції, показали майже чотирикратне збільшення подібних нападів з 2016 року, коли було відомо про чотири випадки вандалізму.

    Як відомо, у січні невідомі вчинили акти вандалізму на єврейському кладовищі і головному меморіалі Голокосту в Салоніках. Вандали намалювали на меморіалі назву ультраправої партії «Золотий світанок».

    Нагадаємо, близько 60 тисяч євреїв були депортовані з Греції до нацистських концтаборів під час Другої світової війни. Меморіалу Голокосту збудували лише в 2011 році.

    Джерело: Європейська правда

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