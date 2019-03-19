Новий меморіал Голокосту в Греції знову постраждав від вандалів
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Дані, опубліковані єврейською громадою Греції, показали майже чотирикратне збільшення нападів вандалів з 2016 року
Меморіал у Трікалі спорудили в пам'ять про 50 місцевих євреїв, які загинули в Освенцимі
В Греції вандали знову осквернили новий меморіал в пам'ять про жертв Голокосту, який був споруджений всього чотири місяці тому.
Про це повідомляє The Times.
Меморіал у Трікалі спорудили в пам'ять про 50 місцевих євреїв, які загинули в Освенцимі.
Пам’ятник обмалювали фарбою минулими вихідними. Муніципальні працівники лише нещодавно прибрали графіті після подібного інциденту.
Дані, опубліковані єврейською громадою Греції, показали майже чотирикратне збільшення подібних нападів з 2016 року, коли було відомо про чотири випадки вандалізму.
Як відомо, у січні невідомі вчинили акти вандалізму на єврейському кладовищі і головному меморіалі Голокосту в Салоніках. Вандали намалювали на меморіалі назву ультраправої партії «Золотий світанок».
Нагадаємо, близько 60 тисяч євреїв були депортовані з Греції до нацистських концтаборів під час Другої світової війни. Меморіалу Голокосту збудували лише в 2011 році.
Джерело: Європейська правда