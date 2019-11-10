  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Міноборони не бачать загрози нападу Росії із півдня

    • Розсилка
    У Міноборони не бачать загрози нападу Росії із півдня

    Загороднюк зазначив, що процес мілітаризації в Криму триває

    Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, наразі не бачить загрози нападу Росії зі сторони півдня.

    Про це він сказав в ефірі «1+1».

    «Ми завжди відчуваємо загрозу. Наше завдання ─ захистити країну за будь-яких сценаріях. Ми не бачимо якогось критичного посилення, яке не входить в плани (Росії ─ ред.), відомі нам ще з початку року», ─ сказав міністр.

    Загороднюк зазначив, що процес мілітаризації в Криму триває.

    «Ми це відстежуємо, наша розвідка працює, ми знаємо про дії ворога. Ми не бачимо сценарію, що загроза критично зросла», ─ додав він.

    На питання про те, чи може Україна в разі вторгнення РФ захистити свої території власними силами, міністр сказав: «Так».

    Андрія Загороднюка Верховна Рада призначила на посаду міністра оборони України 29 серпня 2019 року.

    розвідка Верховна Рада міністр Міноборони Андрій Загороднюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ