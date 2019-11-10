У Міноборони не бачать загрози нападу Росії із півдня



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Загороднюк зазначив, що процес мілітаризації в Криму триває

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, наразі не бачить загрози нападу Росії зі сторони півдня.

Про це він сказав в ефірі «1+1».

«Ми завжди відчуваємо загрозу. Наше завдання ─ захистити країну за будь-яких сценаріях. Ми не бачимо якогось критичного посилення, яке не входить в плани (Росії ─ ред.), відомі нам ще з початку року», ─ сказав міністр.

Загороднюк зазначив, що процес мілітаризації в Криму триває.

«Ми це відстежуємо, наша розвідка працює, ми знаємо про дії ворога. Ми не бачимо сценарію, що загроза критично зросла», ─ додав він.

На питання про те, чи може Україна в разі вторгнення РФ захистити свої території власними силами, міністр сказав: «Так».

Андрія Загороднюка Верховна Рада призначила на посаду міністра оборони України 29 серпня 2019 року.