«Новорічна тиша» в зоні АТО: бойовики обстріляли Верхньоторецьке

Бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я російсько-окупаційні війська сьогодні не спромоглися у повній мірі забезпечити режим припинення вогню. Як повідомляє прес-центр АТО, позиції Збройних Сил України піддалися обстрілам з боку загарбників зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. «З початку доби, уздовж



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Бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я російсько-окупаційні війська сьогодні не спромоглися у повній мірі забезпечити режим припинення вогню. Як повідомляє прес-центр АТО, позиції Збройних Сил України піддалися обстрілам з боку загарбників зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

«З початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 порушення режиму тиші з боку противника. В обідню пору ворог випустив чотири міни 120-го калібру по оборонцях Верхньоторецького. Одночасно бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали», - йдеться в повідомленні.

У штабі АТО наголосили: враховуючи те, що останній обстріл з боку ворога був зафіксований учора після обіду – перемир’я протрималося понад 20 годин.