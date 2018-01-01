«Новорічна тиша» в зоні АТО: бойовики обстріляли Верхньоторецьке
- Сьогодні, 18:46
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Бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів
Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я російсько-окупаційні війська сьогодні не спромоглися у повній мірі забезпечити режим припинення вогню. Як повідомляє прес-центр АТО, позиції Збройних Сил України піддалися обстрілам з боку загарбників зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.
«З початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 порушення режиму тиші з боку противника. В обідню пору ворог випустив чотири міни 120-го калібру по оборонцях Верхньоторецького. Одночасно бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали», - йдеться в повідомленні.
У штабі АТО наголосили: враховуючи те, що останній обстріл з боку ворога був зафіксований учора після обіду – перемир’я протрималося понад 20 годин.