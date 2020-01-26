В уряді назвали склад делегації України на засідання Ради асоціації з ЄС



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Шосте засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз пройде 28 січня

Захід проходитиме під головуванням прем’єрміністра України

Наступного тижня, 28 січня, в Брюсселі під головуванням прем’єрміністра України Олексія Гончарука відбудеться Шосте засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України у контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ в тимчасово окупованому Криму. Під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес з імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що делегацію уряду України очолюватиме прем’єрміністр України Олексій Гончарук. Делегацію Європейського Союзу – Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

До української урядової делегації також входять віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міністр освіти і науки України Ганна Новосад, міністр фінансів України Оксана Маркарова, заступник міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Іонан Валерія, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка, заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць, заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик.

Окрім участі у пленарному засіданні, під час візиту до Брюсселя глава українського уряду проведе двосторонні зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, а також зустріч із представниками бельгійського бізнесу.

«За підсумками 6-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС о 18:15 (за місцевим часом) відбудеться спільна пресконференція Олексія Гончарука та Жозепа Борреля», - зазначили у пресслужбі Кабміну.

Раніше було оприлюднено порядок денний засідання Ради асоціації Україна – ЄС.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до плану виконання асоціації з ЄС.

Уряд також відкрив для громадськості доступ до «Пульсу угоди» - онлайн-системи моніторингу реалізації плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.