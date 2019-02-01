Нову сесію Рада розпочне зі змін до Конституції



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Спікер парламенту Андрій Парубій 5 лютого відкриє нову сесію Верховної Ради

На сайті парламенту опубліковано проект розкладу засідань на 5-8 лютого 2019 року

Верховна Рада України наступного тижня, а саме 7 лютого, планує розглянути у другому читанні президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині закріплення стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО.

Про це йдеться у проекті розкладу засідань парламенту на 5-8 лютого 2019 року.

Розгляд законопроекту №9037 стоїть першим питанням засідання у четвер. Документ був ухвалений у першому читання 22 листопада 2018 року після отримання висновку Конституційного суду.

Водночас, ВР планує направити до КС законопроект «Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)». Наразі в Раді зареєстровано два законопроекти — №9310, в якому Президент пропонує перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську, і альтернативний проект №9310-1, в якому група народних депутатів на чолі з позафракційним депутатом Андрієм Денисенком пропонує змінити назву області на Січеславську. Як відомо, наприкінці листопада минулого року не вдалося включити це питання до порядку денного сесії ВР.

Парламентарії у перший тиждень нової сесії також мають намір розглянути президентський законопроект №9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і альтернативний йому проект №9055-1. Друге читання має пройти урядовий законопроект №4591 «Про Установу бізнес-омбудсмена».

У ВР також і заплановано розгляд проекту постанови №9329 «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2019 року», який так і не було розглянуто 18 січня. Цим проектом передбачається звернутися до Кабінету міністрів з дорученням та окремо до Державної фіскальної служби і Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з рекомендацією запровадити мораторій на проведення перевірок засобів масової інформації контролюючими органами.

Окрім того, під час першого пленарного тижня десятої сесії у парламенті планують розглянути блоки питань національної безпеки та оборони і паливно-енергетичного комплексу.

Згідно з календарним планом десята сесія Верховної Ради України VIII скликання розпочнеться 5 лютого 2019 року, а закінчитися вона має 19 липня 2019 року.

Джерело: Укрінформ