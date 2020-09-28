ОАСК відкрив провадження щодо виконання гімну у столичних школах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Позивач просить скасувати виконання державного гімну України у закладах загальної середньої освіти на початку кожного дня за участю учнів і вчителів, – повідомляють у суді

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо визнання протиправним рішення Київської міськради про виконання Державного Гімну щоранку в школах столиці й призначив підготовче засідання у справі на 6 листопада.