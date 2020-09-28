  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ОАСК відкрив провадження щодо виконання гімну у столичних школах

    • Розсилка
    ОАСК відкрив провадження щодо виконання гімну у столичних школах

    Позивач просить скасувати виконання державного гімну України у закладах загальної середньої освіти на початку кожного дня за участю учнів і вчителів, – повідомляють у суді

    Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо визнання протиправним рішення Київської міськради про виконання Державного Гімну щоранку в школах столиці й призначив підготовче засідання у справі на 6 листопада.

    Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт суду.

    «Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Київської міської ради щодо визнання протиправним частково рішення №433/9512 від 30.07.2020 року «Про обов’язкове виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, позивач просить скасувати п.1.2. згаданого рішення, яким рекомендовано виконувати Державний Гімн України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності на початку кожного дня за участю учнів та вчителів.

    Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 6 листопада 2020 року.

    Нагадаємо, що 31 липня Київська міська рада підтримала рішення «Про започаткування обов'язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України».

    Згідно з рішенням, Департаменту освіти та науки КМДА доручено забезпечити обов'язкове виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України на початку кожного навчального дня та під час проведення урочистих заходів.

    Нагадаємо, 30 липня Київська міська рада підтримала проєкт рішення про обов’язкове виконання гімну України у кожній школі з метою патріотичного виховання дітей. Автори такої ідеї – «свободівці» Олег Бондарчук, Юрій Сиротюк та Ігор Мірошниченко. Вони вважать, що це буде сприяти вихованню патріотизму серед дітей. 

     Читайте також:

    вибори партії міст партія Слуга народу Олександр Корнієнко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies