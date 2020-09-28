ОАСК відкрив провадження щодо виконання гімну у столичних школах
Позивач просить скасувати виконання державного гімну України у закладах загальної середньої освіти на початку кожного дня за участю учнів і вчителів, – повідомляють у суді
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт суду.
«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Київської міської ради щодо визнання протиправним частково рішення №433/9512 від 30.07.2020 року «Про обов’язкове виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, позивач просить скасувати п.1.2. згаданого рішення, яким рекомендовано виконувати Державний Гімн України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності на початку кожного дня за участю учнів та вчителів.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 6 листопада 2020 року.
Нагадаємо, що 31 липня Київська міська рада підтримала рішення «Про започаткування обов'язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України».
Згідно з рішенням, Департаменту освіти та науки КМДА доручено забезпечити обов'язкове виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України на початку кожного навчального дня та під час проведення урочистих заходів.
Нагадаємо, 30 липня Київська міська рада підтримала проєкт рішення про обов’язкове виконання гімну України у кожній школі з метою патріотичного виховання дітей. Автори такої ідеї – «свободівці» Олег Бондарчук, Юрій Сиротюк та Ігор Мірошниченко. Вони вважать, що це буде сприяти вихованню патріотизму серед дітей.