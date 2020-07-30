Київські школярі будуть кожен день починати зі співу гімну України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київські школярі будуть кожен день починати зі співу гімну України

Виконанння гімну буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління, зазначив депутат Київради

Київська міська державна адміністрація підтримала проект про внесення обов’язкового виконання гімну України у кожної школи для патріотичного виховання дітей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат КМДА та голова Комісії з питань законності, правопорядку та запобігання корупції Олег Бондарчук.

«Тільки що в 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення про початок виконання Державного Гімну України у школах міста Києва», – написав він.

За його словами, це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління.

Також Бондарчук подякував за підтримку співавтора та ідейного натхненника проекту громадського активіста Тараса Мацюка.

До слова, з 1 серпня набувають чинності нові правила в’їзду до України із країн «червоної зони».

Як повідомлялося, МОЗ завтра поділить Україну на чотири карантинні зони.

Читайте також: