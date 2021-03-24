Зеленський зняв санкції з «міністра ДНР» і «Масандри»

В указі президента не вказується, на підставі чого введені на три роки санкції були достроково скасовані

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про зняття санкцій з «міністра вугільної промисловості» «Донецької народної республіки» Ігоря Івакіна.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

Так, зі списку санкцій указу глави держави № 176 від 21 червня 2018 року був виключений Ігор Івакін.

Відносно Івакіна була застосована зупинка фінансових операцій.

Нагадаємо, у січні 2020 року в ході спецоперації СБУ вивела Івакіна на підконтрольну українській владі територію і отримала від нього «корисну інформацію» про вплив Росії на бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Ігор Івакін, переміщений СБУ на підконтрольну Києву територію, може уникнути ув'язнення.

Також санкції скасували щодо 9 державних підприємств, серед яких державний концерн «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра», що знаходиться в Ялті.

Зі списку фізичних осіб також виключені громадяни РФ Олексій і Дмитро Миколайович Ананьєви.

У введеному рішенні РНБО підкреслено, що зі списку санкцій № 184 від 14 травня 2020 року виключено російське акціонерне товариство «Башкирська содова компанія», що займається виробництвом кальцинованої, харчової та каустичної соди.

Відносно юридичних і фізичних осіб були застосовані блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, заборона участі в приватизації, заборона користування радіочастотним ресурсом України, обмеження надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Серед обмежувальних заходів санкцій також була заборона здійснення операцій з цінними паперами, заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Санкції були введені на 3 роки з моменту вступу в силу указів. Про причини виключення фіз- і юросіб з санкційних списків РНБО не повідомляється.

Нагадаємо, президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.