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    Зеленський зняв санкції з «міністра ДНР» і «Масандри»

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    Володимир Зеленський зняв санкції з &laquo;міністра ДНР&raquo; - Зеленський зняв санкції з «міністра ДНР» і «Масандри»
    Володимир Зеленський зняв санкції з «міністра ДНР»

    В указі президента не вказується, на підставі чого введені на три роки санкції були достроково скасовані

    Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про зняття санкцій з «міністра вугільної промисловості» «Донецької народної республіки» Ігоря Івакіна.

    Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

    Так, зі списку санкцій указу глави держави № 176 від 21 червня 2018 року був виключений Ігор Івакін.

    Відносно Івакіна була застосована зупинка фінансових операцій.

    Нагадаємо, у січні 2020 року в ході спецоперації СБУ вивела Івакіна на підконтрольну українській владі територію і отримала від нього «корисну інформацію» про вплив Росії на бойовиків.

    Раніше повідомлялося, що Ігор Івакін, переміщений СБУ на підконтрольну Києву територію, може уникнути ув'язнення.

    Також санкції скасували щодо 9 державних підприємств, серед яких державний концерн «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра», що знаходиться в Ялті.

    Зі списку фізичних осіб також виключені громадяни РФ Олексій і Дмитро Миколайович Ананьєви.

    У введеному рішенні РНБО підкреслено, що зі списку санкцій № 184 від 14 травня 2020 року виключено російське акціонерне товариство «Башкирська содова компанія», що займається виробництвом кальцинованої, харчової та каустичної соди.

    Відносно юридичних і фізичних осіб були застосовані блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, заборона участі в приватизації, заборона користування радіочастотним ресурсом України, обмеження надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

    Серед обмежувальних заходів санкцій також була заборона здійснення операцій з цінними паперами, заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності.

    Санкції були введені на 3 роки з моменту вступу в силу указів. Про причини виключення фіз- і юросіб з санкційних списків РНБО не повідомляється.

    Нагадаємо, президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.

    Теги: Крим СБУ ДНР РНБО санкції Володимир Зеленський президент
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