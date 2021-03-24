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    МОЗ цього року планує закупити вакцин лише для 3,9 мільйона українців (документ)

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    Судячи з офіційних документів МОЗ, вакцин на усіх не вистачить - МОЗ цього року планує закупити вакцин лише для 3,9 мільйона українців (документ)
    Судячи з офіційних документів МОЗ, вакцин на усіх не вистачить
    Фото: Уніан

    Раніше у МОЗ заявили, що для колективного імунітету в Україні треба вакцинувати майже 30 млн людей

    Для вакцинування 3 945 134 осіб від Covid-19 з визначених груп ризику Міністерство охорони здоров’я планує закупити 7 890 268 доз вакцини до кінця року на суму 4 млрд грн. Про це повідомляє експертна організація StateWatch, яка проаналізувала бюджетну програму МОЗ «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на поточний рік.

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    Інші бюджетні програми МОЗ не передбачають закупівлю вакцини проти Covid-19.

    Середні витрати, закладені в бюджетній програмі на закупівлю вакцини від Covid-19 для однієї особи, складають 504 гривні. Утім ані виробник, ані назва вакцини, на які розраховують у МОЗ, не зазначені.

    «На сьогодні неможливо зрозуміти, скільки всього грошей сплачено з бюджету за вакцину і кому саме, адже така інформація не розкривається МОЗ», - уточнив голова StateWatch Гліб Канєвський.

    Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield, ціну на яку в МОЗ не розкривають.

    Нагадаємо, у кінці грудня МОЗ сплатило близько мільярда гривень приватній фірмі «Лекхім» за постачання китайської вакцини CoronaVac, яка досі не поставлена в Україну.

    Раніше StateWatch повідомляла, що вакцина з Китаю має бути до кінця травня, інакше «Лекхім» поверне мільярд.

    У лютому цього року міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив президенту Володимиру Зеленському, що Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.

    Також днями Степанов назвав винних у зривах поставок ковід-вакцин в Україну. Він заявив, що проблеми з поставками є в усіх країнах світу, бо виробники не справляються з обсягами. Також очільник МОЗ анонсував додаткові дві тисячі пунктів щеплень в Україні. Він заявив, що в країні розпочався другий етап вакцинації і сімейні лікарі цього тижня почнуть щеплюватись від Covid-19.

    В Україні вакцинація йде вкрай низькими темпами. Усього в Україні першу дозу отримали близько 130 тисяч людей. Одна особа отримала другу дозу вакцини.

    При цьому у МОЗ заявили, що для колективного імунітету в Україні треба вакцинувати майже 30 млн людей.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Україна хвороби вакцинація уряд
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