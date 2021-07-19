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    Біля української полярної станції зібралися тисячі пінгвінів (фото)

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    Переважно біля станції &laquo;Академік Вернадський&raquo; помічали субантарктичних пінгвінів чи пінгвінів Аделі - Біля української полярної станції зібралися тисячі пінгвінів (фото)

    Переважно біля станції «Академік Вернадський» помічали субантарктичних пінгвінів чи пінгвінів Аделі

    Фото: Oksana Savenko, AntarcticCenter / Facebook

    Науковці кажуть, що пінгвіни залишаються біля станції через глобальне потепління

    Науковці української полярної експедиції зафіксували рекордні скупчення пінгвінів біля станції «Академік Вернадський». Вчені пояснюють таку поведінку тварин наслідками глобального потепління. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

    У липні полярники зафіксували рекордні скупчення пінгвінів: на різних островах за 20 кілометрів від станції відпочивають сотні та тисячі особин. У воді може бути одночасно сотні пінгвінів, які полюють.

    Переважно біля станції помічали субантарктичних пінгвінів (дженту) чи пінгвінів Аделі.

    Скупчення пінгвінів також приваблюють хижаків – морських леопардів та косаток. Тому вони теж тримаються неподалік від станції.

    Вчені кажуть, що пінгвіни біля «Академіка Вернадського» з'являються час від часу. Ймовірно, до них долучаються тварин із південніших районів, де погодні умови стають несприятливими.

    У червні та липні пінгвінів також помічали на острові Галіндез, де і розташовується станція. В окремі дні тварин взагалі не було або фіксували невеликі групи. Однак в інші дні – були тисячі пінгвінів, переважно пінгвіни Аделі.

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    Біля української полярної станції зібралися тисячі пінгвінів (фото)
    Біля української полярної станції зібралися тисячі пінгвінів (фото)
    Біля української полярної станції зібралися тисячі пінгвінів (фото)
    Біля української полярної станції зібралися тисячі пінгвінів (фото)
    Біля української полярної станції зібралися тисячі пінгвінів (фото)
    Біля української полярної станції зібралися тисячі пінгвінів (фото)
    Біля української полярної станції зібралися тисячі пінгвінів (фото)

    Науковці кажуть, що пінгвіни залишаються біля станції через глобальне потепління. Коли в Антарктиці зима, – в Україні у цей час літо – пінгвіни, що живуть біля української станції, зазвичай відпливають північніше. Вони харчуються крилем, тому потребують відкритої води для полювання.

    Однак клімат змінюється і зими стають теплішими, тому на архіпелазі Вільгельма упродовж усієї зими залишаються ділянки з відкритою води. Тож пінгвінам не потрібно далеко мігрувати й вони тримаються неподалік.

    Читайте також: Україна – батьківщина пінгвінів. Антарктичній станції «Академік Вернадський» – 25!
    Теги: клімат Антарктида тварини полярники
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    Біля української полярної станції зібралися тисячі пінгвінів (фото)