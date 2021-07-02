Обійми та діалоги. Тимошенко виступила на базарі в Тернополі (відео)

Тимошенко запевнила, що боротиметься за сотні фермерських господарств

В Україні стартувала земельна реформа, яку активно критикує очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Сьогодні, 2 липня, вона різко виступила проти продажу землі, а платформою для свого виступу вибрала центральний ринок Тернополя.

Тимошенко дуже радо зустрічали на базарі, всі охочі обіймалися та фотографувалися. А найбільш щиросердні фанати подарували нардепці м’яку іграшку у вигляді червоного серця.

Тимошенко говорила про недоліки земельної реформи. «Городи вони хочуть забирати, але ми будемо боротися разом із вами. Городи – це їхня мета», – розповіла Тимошенко.

Прості люди активно зверталися до нардепки: «Підіймайте народ і Тернопіль вас підтримає, організуйте нас».

Тимошенко запевнила, що буде разом з народом та боротиметься в судах за сотні фермерських господарств.

«Ми відкриваємо телефонну лінію, яка діятиме постійно, та будемо озвучувати про все на загальному рівні», – підкреслила Тимошенко.

Додамо, що 1 липня на засіданні Верховної Ради Тимошенко виступила та розкритикувала земельну реформу.

Раніше Тимошенко в етері телеканалу розповіла про п’ять основних земельних новацій, які є небезпечними для України. Вона зазначила, що насамперед знімається увесь контроль держави за використанням землі, зокрема йдеться про екологічні нормативи.

Згодом Тимошенко анонсувала масові протести по всій Україні. Зазначимо, ЦВК відмовила «Батьківщині» в організації референдуму щодо ринку землі.

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