«Лише гроші вирішуватимуть усе». Тимошенко розкритикувала закон про землю

Тимошенко наголосила, що виключається держава та механізми, які контролюють використання землі в Україні

1 липня на засіданні Верховної Ради виступила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка розкритикувала земельну реформу.

Йдеться про закон, який має на меті запустити обіг землі сільськогосподарського призначення в Україні. Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року.

Під час свого виступу Юлія Тимошенко наголосила, що з 1 липня іноземцям дозволяється володіти сільськогосподарською землею в Україні, викреслюється фермерство з життя та відбуватимуться процеси, які нищитимуть інтереси українців.

«Лише гроші, а не національні інтереси будуть вирішувати все», – підкреслила Тимошенко, критикуючи закон про вільний ринок землі.

Вона додала, що виключається держава та механізми, які контролюють використання землі в Україні. «З 1 липня 72% чорноземів будуть «іти» з України», – наголосила депутатка, говорячи про те, що пакет законів, який прийнятий, дозволяє спекулянтам панувати на землі.

Юлія Тимошенко обурена, що Зеленський заборонив проводити референдум на цю тему.

«Ми проведемо референдум і не дозволимо розкрадати землю», – резюмувала Тимошенко.

Раніше Верховна Рада дозволила продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

З 1 липня скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.

Продавати землю, яка перебуває у державній чи комунальній власності не можна. Іноземцям також ринок землі поки недоступний. Зате орендарі, які зараз орендують у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп, якщо домовляться із власником – і зійдуться в ціні.

Такі обмеження діятимуть 2,5 роки. Після цього на ринок землі зайдуть юридичні особи (компанії) зі змогою купувати 10 тисяч гектарів.

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