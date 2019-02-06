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    Об'єднані сили ліквідували на Донбасі чотирьох та важко поранили 11 окупантів

    • Розсилка
    Українські військовослужбовці - Об'єднані сили ліквідували на Донбасі чотирьох та важко поранили 11 окупантів
    Українські військовослужбовці

    5 лютого чотирьох окупантів знищено та 11 отримали важкі поранення, знищено броньовану бойову машину противника та позашляховик

    У вівторок, 5 лютого російські окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій українських захисників велися:

    • тричі з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Опитне;
    • з автоматичних гранатометів – в районі селища Піски;
    • двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гнутове;
    • з гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новомихайлівка.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:

    • з мінометів калібру 82 мм. – в районі Хутора Вільний;
    • з мінометів калібру 82 мм., та автоматичних гранатометів – в районі селища Троїцьке;
    • двічі з мінометів калібру 82 мм., гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Катеринівка;
    • з мінометів калібру 82 мм., – в районі населеного пункту Кримське.

    Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    «Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 5 лютого чотирьох окупантів знищено та 11 отримали важкі поранення, знищено броньовану бойову машину противника та позашляховик», - йдеться у звіті.

    У прес-центрі запевняють, що українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

    бойовики на Донбасі обстріл військові військова техніка Операція Об’єднаних сил
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