Об'єднані сили ліквідували на Донбасі чотирьох та важко поранили 11 окупантів
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Розсилка
5 лютого чотирьох окупантів знищено та 11 отримали важкі поранення, знищено броньовану бойову машину противника та позашляховик
У вівторок, 5 лютого російські окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій українських захисників велися:
- тричі з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Опитне;
- з автоматичних гранатометів – в районі селища Піски;
- двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гнутове;
- з гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новомихайлівка.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:
- з мінометів калібру 82 мм. – в районі Хутора Вільний;
- з мінометів калібру 82 мм., та автоматичних гранатометів – в районі селища Троїцьке;
- двічі з мінометів калібру 82 мм., гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Катеринівка;
- з мінометів калібру 82 мм., – в районі населеного пункту Кримське.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
«Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 5 лютого чотирьох окупантів знищено та 11 отримали важкі поранення, знищено броньовану бойову машину противника та позашляховик», - йдеться у звіті.
У прес-центрі запевняють, що українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.