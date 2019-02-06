Об'єднані сили ліквідували на Донбасі чотирьох та важко поранили 11 окупантів



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Українські військовослужбовці

5 лютого чотирьох окупантів знищено та 11 отримали важкі поранення, знищено броньовану бойову машину противника та позашляховик

У вівторок, 5 лютого російські окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій українських захисників велися:

тричі з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Опитне;

з автоматичних гранатометів – в районі селища Піски;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гнутове;

з гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новомихайлівка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:

з мінометів калібру 82 мм. – в районі Хутора Вільний;

з мінометів калібру 82 мм., та автоматичних гранатометів – в районі селища Троїцьке;

двічі з мінометів калібру 82 мм., гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Катеринівка;

з мінометів калібру 82 мм., – в районі населеного пункту Кримське.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

«Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 5 лютого чотирьох окупантів знищено та 11 отримали важкі поранення, знищено броньовану бойову машину противника та позашляховик», - йдеться у звіті.

У прес-центрі запевняють, що українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.