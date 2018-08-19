Об’єднані сили виявили на лінії розмежування автівку з контрабандою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час огляду даного автомобіля співробітники ДФС виявили тютюнові вироби у кількості 5000 пачок

На лінії розмежування сторін знайдено покинутий автомобіль із товарно-матеріальними цінностями на загальну суму 642 тисячі гривень. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

За його даними, автівку було знайдено 18 серпня близько 21.00 співробітниками спецпідрозділу податкової міліції ДФС України спільно з військовослужбовцями однієї з механізованих бригад Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил у районі населеного пункту Верхньоторецьке.

П полі неподалік лінії розмежування, помітили щойно покинутий автомобіль АЗЛК 2141 і двох невідомих чоловіків, які чкурнули у напрямку окупованої території України.

Під час огляду даного автомобіля співробітники ДФС України виявили тютюнові вироби у кількості 5000 пачок на суму 150 тисяч гривень, рідину з характерним запахом спирту у кількості 1500 літрів на суму 450 тисяч гривень та автомобіль АЗЛК 2141 орієнтовною вартістю 42 тисячі гривень. Загальна вартість виявлених товарно-матеріальних цінностей становить 642 тисячі гривень.

За результатами проведених заходів знайдені товарно-матеріальні цінності переміщено із району бойових дій у безпечне місце, де слідча оперативна група ДФС України склала протокол.