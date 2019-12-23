Обмін ув’язненими: списки ще «дошліфовуються»



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Лутковська просить усіх не маніпулювати інформацією, «тому що за цією процедурою взаємного звільнення - долі людей»

Україна в рамках майбутнього обміну з Росією до кінця року розраховує забрати чоловіків, які протягом чотирьох років після Іловайська й Дебальцевого перебували в полоні, але остаточні списки ще узгоджуються.

Про це заявила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська за результатами продовження переговорів з усіма сторонами у понеділок, 23 грудня, в режимі скайп-конференції, повідомляється на сторінці Офісу президента у Facebook.

«Було нарешті досягнуто домовленості щодо проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, й було домовлено під час паризького саміту в Нормандському форматі. І це величезне щастя, тому що ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати у грудні 2017 року, тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім’ями», – зазначила Лутковська.

За словами представниці України в гуманітарній підгрупі, наразі остаточно «дошліфовуються» списки.

«Просила б усіх не маніпулювати інформацією, тому що за цією процедурою взаємного звільнення - долі людей», - додала вона.

Раніше стало відомо, що Україна домовилася про обмін ув’язненими до Нового року.