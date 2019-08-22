Полозов припускає, що питання обміну полоненими може вирішитися в найближчі дні



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Адвокат полонених українських моряків Микола Полозов

За словами адвоката, відбуваються певні дії, події, які можуть свідчити про позитивні зміни в ситуації з військовополоненими та політв’язнями

Питання обміну військовополоненими між Російською Федерацією та Україною може вирішитися протягом найближчих днів.

Про це «Унн» розповів російський адвокат українських моряків Микола Полозов.

«Я знаю, що переговори (щодо обміну полоненими між РФ та Україною - ред.) ведуться, на якій вони стадії, хто безпосередньо є перемовником, я не можу сказати. Давайте зачекаємо, я думаю протягом найближчих днів, не місяців все вирішиться», - сказав Полозов.

За його словами, відбуваються певні дії, події, які можуть свідчити про позитивні зміни в ситуації з військовополоненими та політв’язнями.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не потрібно гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.