Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 25 квітня

На Луганщині сім будинків зруйнували росіяни на Великдень

Вся Луганська область під потужними обстрілами росіян

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Полтавщина

Вчора ввечері 9 ракет ударили по Кременчуцькому НПЗ і Кременчуцькій ТЕЦ. Одна людина загинула, 7 постраждали. Всі пожежі локалізовані. Майже всі райони міста без гарячої води.

Дніпропетровщина

Кілька повітряних тривог за ніч. Опівночі окупанти обстріляли з ураганів Широківську громаду, що межує з Херсонщиною. Попали по околицям. Попередньо, ніхто не постраждав.

Харків

Обстріли із артилерії крайніх житлових кварталів міста вночі продовжилися. Інформація про постраждалих ще уточнюється, на ранок відомо про одного постраждалого. По області на Великдень протягом дня бути активні обстріли Чугуєва, Золочева та населених пунктів районів. Протягом доби по області дві людини загинули, 11 поранені.

Луганщина

Вся область під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних. Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську.

Донеччина

Щільні обстріли населених пунктів вздовж лінії розмежування. Як наслідок – п'ятеро загиблих цивільних, серед яких двоє дітей. З ночі обстріли тривають у Мар'їнській ТГ, Торецькій, поблизу Авдіївки і Лиману. На ранок відомо про щонайменше одного загиблого та чотирьох поранених цивільних – у Лимані, у селищах Шандриголове і Середнє. Маріуполь: без змін. Місто в блокаді. Українські військові утоимують Азовсталь.

Херсонщина

Ситуація в області напружена. Росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей. Херсонщина – на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська область

Обстріл с .Шевченкове, в результаті якого сталася пожежа приватних господарських будівель в данному сели. Наразі триває повітряна тревога

Триває 61-ша доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

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