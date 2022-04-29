  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Боррель услід за Гутеррешем розплющив очі на безумство Кремля після атаки на Київ

    Раніше&nbsp;Боррель закликав Євросоюз терміново надати Україні всю необхідну зброю - Боррель услід за Гутеррешем розплющив очі на безумство Кремля після атаки на Київ
    Раніше Боррель закликав Євросоюз терміново надати Україні всю необхідну зброю
    фото з відкритих джерел

    Жозеп Боррель, як і Антоніу Гутерреш, заявив, що «шокований» російськими атаками на Київ

    Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що шокований і вражений вечірнім обстрілом російськими військами Києва, де перебували з візитом генсекретар ООН Антоніу Гутерреш і прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков. Про це він написав у Twitter.

    «Шокований і вражений російськими ракетними ударами по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє своє кричуще нехтування міжнародним правом, бомбардуючи місто, у той час, як там присутній генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш разом із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим», – зазначив Боррель.

    Раніше на ракетні удари по Києву відреагував і сам генеральний секретар ООН. Він також сказав, що шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, під час його перебування у місті для переговорів із президентом Зеленським. Крім цього, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.

    Нагадаємо, що ввечері 28 квітня російські військові випустили п'ять ракет по Києву. Одна із них влучила у житловий будинок. Офіс президента одразу відреагував на обстріл Києва.

    Також з’явилися перші фото та відео обстріляної багатоповерхівки.

    Читайте також: Ракетний удар по Києву: що відомо про стан постраждалих
    Теги: ЄС росія окупанти Київ війна Україна Антоніу Гутерріш окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Боррель услід за Гутеррешем розплющив очі на безумство Кремля після атаки на Київ