Боррель услід за Гутеррешем розплющив очі на безумство Кремля після атаки на Київ

Жозеп Боррель, як і Антоніу Гутерреш, заявив, що «шокований» російськими атаками на Київ

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що шокований і вражений вечірнім обстрілом російськими військами Києва, де перебували з візитом генсекретар ООН Антоніу Гутерреш і прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков. Про це він написав у Twitter.

«Шокований і вражений російськими ракетними ударами по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє своє кричуще нехтування міжнародним правом, бомбардуючи місто, у той час, як там присутній генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш разом із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим», – зазначив Боррель.

Shocked and appalled about the Russian missile strikes on Kyiv and other Ukrainian cities. Russia demonstrates again its blatant disregard for intl law by bombarding a city while @UN Secretary General @antonioguterres is present, alongside Bulgarian PM @KirilPetkov.#StopRussia — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 28, 2022

Раніше на ракетні удари по Києву відреагував і сам генеральний секретар ООН. Він також сказав, що шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, під час його перебування у місті для переговорів із президентом Зеленським. Крім цього, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.

Нагадаємо, що ввечері 28 квітня російські військові випустили п'ять ракет по Києву. Одна із них влучила у житловий будинок. Офіс президента одразу відреагував на обстріл Києва.

Також з’явилися перші фото та відео обстріляної багатоповерхівки.