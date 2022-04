Боррель услід за Гутеррешем розплющив очі на безумство Кремля після атаки на Київ

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що шокований і вражений вечірнім обстрілом російськими військами Києва, де перебували з візитом генсекретар ООН Антоніу Гутерреш і прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков. Про це він написав у Twitter.

«Шокований і вражений російськими ракетними ударами по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє своє кричуще нехтування міжнародним правом, бомбардуючи місто, у той час, як там присутній генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш разом із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим», – зазначив Боррель.

Shocked and appalled about the Russian missile strikes on Kyiv and other Ukrainian cities. Russia demonstrates again its blatant disregard for intl law by bombarding a city while @UN Secretary General @antonioguterres is present, alongside Bulgarian PM @KirilPetkov.#StopRussia