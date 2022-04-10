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    Події в Україні

    У Сєверодонецьку рашисти обстріляли школу та багатоповерхівки

    Рашисти безперервно обстрілюють&nbsp;Сєверодонецьк - У Сєверодонецьку рашисти обстріляли школу та багатоповерхівки
    Рашисти безперервно обстрілюють Сєверодонецьк
    фото: Сергій Гайдай

    В одному із під’їздів вщент вигоріли квартири із першого до п’ятого поверху

    Під щільний вогонь російської армії потрапили дві багатоповерхівки в новому районі Сєверодонецька Луганської області та будівля середньої школи, врятовано двох літніх людей. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай

    Ворожий обстріл відбувся зранку 10 квітня. В одному із під’їздів вщент вигоріли квартири із першого до п’ятого поверху. Пожежники локалізували загоряння та евакуювали двох місцевих жителів 1938 року народження, які ще залишались в цьому постраждалому не раз будинку.

    Ще одне займання від російського снаряду сталося по сусідству. Як наслідок, вигоріли три квартири на п’ятому поверсі. На щастя, без жертв. Постраждала і будівля однієї із розташованих поряд шкіл.

    За минулу ніч також зруйновані два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1.

    Рашисти безперервно обстрілюють Сєверодонецьк. Упродовж минулого дня ворогом зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Сєверодонецьку рашисти обстріляли школу та багатоповерхівки