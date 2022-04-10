Вартість одягу приголомшує. У чому Зеленський зустрів Джонсона (фото)

Під час зустрічі із Джонсоном Зеленський був взутий у кросівки за 2 тис. грн

Користувачі соцмережі розібрали лук президента України Володимира Зеленського, у якому він зустрівся з британським прем’єром Борисом Джонсоном у Києві 9 квітня. Як з’ясував користувач Facebook Андрій Пиндик, весь одяг для Зеленського коштував близько 3,5 тис. грн, включно зі взуттям і футболкою.

Під час прогулянки по Хрещатику Зеленський був одягнений у оливкову флісову кофту за 386 грн, тактичні штани за 101 грн, футболку ЗСУ за 200 грн і був взутий у кросівки Saucony Jazz Camo за 1959 грн.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Зеленський змінив офіційний одяг на зручні кофти й штани у стилі мілітарі європейського та українського виробництва.

Нагадаємо, в Києві відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським. Згодом Зеленський та Джонсон прогулялися центром Києва. Пд час прогулянки до них підійшла перехожа та подарувала керамічних півників, які стали символом стійкості українців.