  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вартість одягу приголомшує. У чому Зеленський зустрів Джонсона (фото)

    Зеленський і Джонсон прогулялися центром Києва&nbsp; - Вартість одягу приголомшує. У чому Зеленський зустрів Джонсона (фото)
    Зеленський і Джонсон прогулялися центром Києва 
    фото з відкритих джерел

    Під час зустрічі із Джонсоном Зеленський був взутий у кросівки за 2 тис. грн

    Користувачі соцмережі розібрали лук президента України Володимира Зеленського, у якому він зустрівся з британським прем’єром Борисом Джонсоном у Києві 9 квітня. Як з’ясував користувач Facebook Андрій Пиндик, весь одяг для Зеленського коштував близько 3,5 тис. грн, включно зі взуттям і футболкою.

    Під час прогулянки по Хрещатику Зеленський був одягнений у оливкову флісову кофту за 386 грн, тактичні штани за 101 грн, футболку ЗСУ за 200 грн і був взутий у кросівки Saucony Jazz Camo за 1959 грн.

    .jpg_265

    Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Зеленський змінив офіційний одяг на зручні кофти й штани у стилі мілітарі європейського та українського виробництва.

    Нагадаємо, в Києві відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським. Згодом Зеленський та Джонсон прогулялися центром Києва. Пд час прогулянки до них підійшла перехожа та подарувала керамічних півників, які стали символом стійкості українців.

    Читайте також: І зброя, і дипломатія. Як Велика Британія та Польща підтримують Україну
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вартість одягу приголомшує. У чому Зеленський зустрів Джонсона (фото)