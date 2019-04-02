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    Новини

    Обов’язкові дебати кандидатів в президенти хочуть узаконити ще перед другим туром

    • Розсилка
    Обов’язкові дебати кандидатів в президенти хочуть узаконити ще перед другим туром

    Чинний закон не передбачає обов'язкової участі в дебатах

    На сайті електронних петицій президента України зареєстрована петиція про публічні дебати кандидатів у президенти.

    Петиція з’явилася на сайті ще напередодні першого туру виборів, 26 березня. Станом на 2 квітня її підписало вже 5586 людей із 25 тис. необхідних голосів.

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    Більш реальним видається прийняття законопроекту №10168 про обов’язкові дебати кандидатів у президенти перед другим туром виборів, який 20 березня подали віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко та народний депутат Марія Іонова. Він передбачає зняття з виборів кандидата, який не бере участь у дебатах.

    За процедурою, перед винесенням законопроекту на голосування у сесійну залу Верховної Ради законопроект має отримати схвальну оцінку Комітету з питань правової політики і правосуддя. Втім, часу на прийняття цього документи перед другим туром дуже обмаль: засідання парламенту заплановано лише на наступний тиждень, і порядок денний кожного дня голосування досить щільний.

    Член комітету з питань свободи слова Григорій Шверк оцінює ймовірність ухвалення законопроекту про обов’язкові дебати кандидатів у президенти перед другим туром виборів як дуже низьку. Про це він сказав у коментарі «Детектору медіа». За його словами, ухвалення цього законопроекту з технологічної точки зору – нереальне завдання. Бо в парламенту залишився один робочий тиждень, а зараз на розгляді профільного комітету закон «Про мову».

    Окрім того сьогодні, 2 квітня, політолог і спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков вже заявив, що шоумен готовий до дебатів з чинним президентом Петром Порошенко, але якщо йому дозволить графік як художнього керівника студії «Квартал 95».

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.93%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.68%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Слід зазначити, що у чинному законі «Про вибори президента України» виписана процедура дебатів кандидатів. Однак, цей закон не передбачає обов’язкової участі в них. Так, в ст. 62 розписано тільки технічні моменти проведення теледебатів.

    Раніше повідомляв, що міжнародні спостерігачі закликали Порошенка і Зеленського провести дебати.

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

    «Суспільне» заявило, що надасть офіційні запрошення до участі в дебатах одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів.

    Радник кандидата у президенти України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що не бачить, про що можна дебатувати з Петром Порошенком.

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