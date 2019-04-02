Обов’язкові дебати кандидатів в президенти хочуть узаконити ще перед другим туром



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чинний закон не передбачає обов'язкової участі в дебатах

На сайті електронних петицій президента України зареєстрована петиція про публічні дебати кандидатів у президенти.

Петиція з’явилася на сайті ще напередодні першого туру виборів, 26 березня. Станом на 2 квітня її підписало вже 5586 людей із 25 тис. необхідних голосів.

Більш реальним видається прийняття законопроекту №10168 про обов’язкові дебати кандидатів у президенти перед другим туром виборів, який 20 березня подали віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко та народний депутат Марія Іонова. Він передбачає зняття з виборів кандидата, який не бере участь у дебатах.

За процедурою, перед винесенням законопроекту на голосування у сесійну залу Верховної Ради законопроект має отримати схвальну оцінку Комітету з питань правової політики і правосуддя. Втім, часу на прийняття цього документи перед другим туром дуже обмаль: засідання парламенту заплановано лише на наступний тиждень, і порядок денний кожного дня голосування досить щільний.

Член комітету з питань свободи слова Григорій Шверк оцінює ймовірність ухвалення законопроекту про обов’язкові дебати кандидатів у президенти перед другим туром виборів як дуже низьку. Про це він сказав у коментарі «Детектору медіа». За його словами, ухвалення цього законопроекту з технологічної точки зору – нереальне завдання. Бо в парламенту залишився один робочий тиждень, а зараз на розгляді профільного комітету закон «Про мову».

Окрім того сьогодні, 2 квітня, політолог і спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков вже заявив, що шоумен готовий до дебатів з чинним президентом Петром Порошенко, але якщо йому дозволить графік як художнього керівника студії «Квартал 95».

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Слід зазначити, що у чинному законі «Про вибори президента України» виписана процедура дебатів кандидатів. Однак, цей закон не передбачає обов’язкової участі в них. Так, в ст. 62 розписано тільки технічні моменти проведення теледебатів.

Раніше повідомляв, що міжнародні спостерігачі закликали Порошенка і Зеленського провести дебати.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

«Суспільне» заявило, що надасть офіційні запрошення до участі в дебатах одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів.

Радник кандидата у президенти України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що не бачить, про що можна дебатувати з Петром Порошенком.