Обов’язкові дебати кандидатів в президенти хочуть узаконити ще перед другим туром
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Чинний закон не передбачає обов'язкової участі в дебатах
На сайті електронних петицій президента України зареєстрована петиція про публічні дебати кандидатів у президенти.
Петиція з’явилася на сайті ще напередодні першого туру виборів, 26 березня. Станом на 2 квітня її підписало вже 5586 людей із 25 тис. необхідних голосів.
Більш реальним видається прийняття законопроекту №10168 про обов’язкові дебати кандидатів у президенти перед другим туром виборів, який 20 березня подали віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко та народний депутат Марія Іонова. Він передбачає зняття з виборів кандидата, який не бере участь у дебатах.
За процедурою, перед винесенням законопроекту на голосування у сесійну залу Верховної Ради законопроект має отримати схвальну оцінку Комітету з питань правової політики і правосуддя. Втім, часу на прийняття цього документи перед другим туром дуже обмаль: засідання парламенту заплановано лише на наступний тиждень, і порядок денний кожного дня голосування досить щільний.
Член комітету з питань свободи слова Григорій Шверк оцінює ймовірність ухвалення законопроекту про обов’язкові дебати кандидатів у президенти перед другим туром виборів як дуже низьку. Про це він сказав у коментарі «Детектору медіа». За його словами, ухвалення цього законопроекту з технологічної точки зору – нереальне завдання. Бо в парламенту залишився один робочий тиждень, а зараз на розгляді профільного комітету закон «Про мову».
Окрім того сьогодні, 2 квітня, політолог і спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков вже заявив, що шоумен готовий до дебатів з чинним президентом Петром Порошенко, але якщо йому дозволить графік як художнього керівника студії «Квартал 95».
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Зеленський Володимир Олександрович30.22%
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Порошенко Петро Олексійович15.93%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.68%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.03%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Слід зазначити, що у чинному законі «Про вибори президента України» виписана процедура дебатів кандидатів. Однак, цей закон не передбачає обов’язкової участі в них. Так, в ст. 62 розписано тільки технічні моменти проведення теледебатів.
Раніше повідомляв, що міжнародні спостерігачі закликали Порошенка і Зеленського провести дебати.
Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.
«Суспільне» заявило, що надасть офіційні запрошення до участі в дебатах одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів.
Радник кандидата у президенти України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що не бачить, про що можна дебатувати з Петром Порошенком.