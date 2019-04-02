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    Суспільство

    ЦВК опрацювала 100% протоколів із закордонних дільниць

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    На закордонних округах проголосували понад 55 тисяч громадян України, - ЦВК - ЦВК опрацювала 100% протоколів із закордонних дільниць
    На закордонних округах проголосували понад 55 тисяч громадян України, - ЦВК

    Перше місце з результатом 38,93% отримав Петро Порошенко, на другомі місці Володимир Зеленський - 26,01, а третю позицію зайняв Анатолій Гриценко - 10, 64%

    Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів із закордонних дільниць на виборах президента України. Найбільшу кількість голосів отримав Петро Порошенко - 38,93%

    Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

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    На другому місці - Володимир Зеленський, якого підтримали 26,01% закордонних виборців.

    Третю позицію за кількістю голосів українців за кордоном отримав Анатолій Гриценко - 10, 64%, четверту Ігор Смешко - 6,62%, п'яту Руслан Кошулинський - 4,67%, шосту Юлія Тимошенко - 4,21%, сьому Юрій Бойко - 3,91%, восьму Олександр Вілкул - 1,8%. Інші кандидати набрали менше 1% голосів.

    Загалом, згідно з даними ЦВК, на закордонних округах проголосували понад 55 тисяч громадян України.

    Як повідомлялося раніше, згідно з даними ЦВК станом на 10:30 2 квітня, за Зеленського віддали голоси 30,24% виборців, за Порошенка - 15,93%, за Тимошенко - 13,39%.

    Водночас Бойка підтримали 11,66% виборців, Гриценка - 6,93%, Смешка - 6,03%.

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