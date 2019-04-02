Тимошенко не захотіла давати пораду своїм виборцям, за кого голосувати у другому турі



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Лідер партії «Батьківщина», кандидат у президенти Юлія Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» вважає, що ані Зеленський, ані Порошенко не впораються з викликами, які зараз стоять перед Україною

Лідер партії «Батьківщина», кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що не може порадити своїм прихильникам, за кого голосувати у другому турі президентських перегонів, оскільки, на її думку, жоден цих з кандидатів не припинять ні війни, ні біди. Про це вона заявила на прес-конференції 2 квітня.

«Країна зараз знаходиться в такому кризовому стані війни, в економічній руїні, в країні бідності, в руйнації інститутів управління країною. Виклики в Україні дуже великі, біда в Україні дуже велика. І я вважаю, що жоден із кандидатів, які за рішенням ЦВК є у другому турі, не впораються з цими викликами і не припинять ні війни, ні біди. І тому брати відповідальність за будь-які поради зараз я не можу», - зазначила Тимошенко.

Політик наголосила, що її команда не оскаржуватиме результатів виборів у суді. «Я можу зразу сказати, що ми не підемо до суду», - заявила Тимошенко.

«Ви знаєте, в якому стані зараз країна, що вона поставлена на межу виживання. І ми собі даємо звіт у тому, що будь-яке підняття людей на будь-які протестні акції може стати плацдармом для країни-агресора, яка веде сьогодні проти України війну. Розхитувати стабільність в Україні, виводити нас на якісь внутрішні протистояння - я цього ніколи не дозволю. І ми не є прихильниками такої політики», - підкреслила Тимошенко.

Нагадаємо, що у другий тур президентських виборів пройшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними ЦВК після опрацювання 98% протоколів, за Зеленського віддали голоси 30,24% виборців, за Порошенка - 15,93%, за Тимошенко - 13,39%.

Водночас Бойка підтримали 11,66% виборців, Гриценка - 6,93%, Смешка - 6,03%.